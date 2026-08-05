Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il terzo figlio? Le foto fanno discutere.

L’estate potrebbe portare una bellissima novità per Luca Argentero e Cristina Marino. Nelle ultime ore il mondo del gossip è stato travolto da un’indiscrezione secondo cui la coppia sarebbe in attesa del terzo figlio. A far nascere i rumors sono alcuni scatti realizzati durante una vacanza a Formentera, che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Secondo quanto emerso, nelle fotografie pubblicate dal settimanale Chi Cristina Marino mostrerebbe un ventre leggermente più pronunciato del solito. Un dettaglio che è bastato per alimentare le ipotesi di una nuova gravidanza, anche se, almeno per il momento, i diretti interessati non hanno confermato né smentito le indiscrezioni.

Il pancino sospetto e il silenzio della coppia

Le immagini diffuse nelle scorse ore hanno rapidamente fatto il giro del web. Molti utenti hanno notato quello che è stato definito un “pancino sospetto”, interpretandolo come un possibile indizio dell’arrivo di un nuovo bebè in famiglia.

Al momento, però, si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Né Luca Argentero né Cristina Marino hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, mantenendo quella riservatezza che da sempre caratterizza la loro vita privata. Per questo motivo sarà necessario attendere un’eventuale conferma ufficiale prima di poter parlare con certezza di una nuova gravidanza.

Una famiglia molto amata dal pubblico

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano. Insieme sono già genitori di Nina Speranza, nata nel 2020, e di Noè Roberto, venuto al mondo nel 2023. Dopo il matrimonio celebrato nel 2021, i due hanno più volte raccontato quanto la famiglia rappresenti la loro priorità.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per l’attore e l’imprenditrice si tratterebbe del terzo figlio. Per ora, tuttavia, resta soltanto un gossip nato da alcune fotografie delle loro vacanze estive e destinato probabilmente a far parlare ancora nei prossimi giorni.