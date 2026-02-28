Tutte le anticipazioni de La forza di una donna per la settimana che va dal 2 al 7 marzo 2026.

La forza di una donna anticipazioni

Cosa succede nelle prossime puntate di La forza di una donna dal 2 al 7 marzo? Scopriamolo nel dettaglio dopo quanto successo nella settimana appena conclusa.

LEGGI ANCHE: Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Yildiz partorisce, ma quello che succede dopo sconvolge tutti

Jale ha delle brutte notizie per Ceyda: Arda dopo il test del DNA si scopre che non è figlio di Emre ma nemmeno suo. C’è stato dunque uno scambio in ospedale. Lei è sconvolta ma dice di volerlo crescere. Bahar la fa riflettere e le dice che fuori potrebbe esserci suo figlio. Bersan riappare nel quartiere nel mentre e ostenta il suo benessere economico. Racconta a Ceyda che lavora come cuoca per un uomo ricco ed è ben pagata e le chiede di collaborare.

La trama dal 2 al 7 marzo

Nisan intanto dopo aver scoperto i dettagli dell’incidente da Sirin, prova rancore per Arif. Quindi per Bahar è tempo di affrontare la sorellastra. Intanto su consiglio di Bersan si presenta a un colloquio per un lavoro insolito pensato per lei e Ceyda. Bahar si accorge che c’è qualcosa di strano.

In seguito Sirin fa le sue scuse ad Arif e lo ringrazia per il dono a Enver.

Una volta scoperto che Arda non è suo figlio, Ceyda ne parla con Emre e Arif. La giovane si aprirà e chiedergli di coinvolgere Kismet a rintracciare il vero figlio. Ceyda non vuole che l’ex lo venga a sapere, ma non sa che l’avvocatessa ha una relazione segreta con Emre.

LEGGI ANCHE: Beautiful anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Steffy chiude la Hope for the Future, la reazione di Ridge e Finn è spiazzante

Bahar ha dei sospetti sull’offerta di Bersan. Il datore non è una persona affidabile. Ma Ceyda la spinge ad accettare. Sirin invece continua a manipolare Nisan.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.