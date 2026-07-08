“La mia prima estate”, Senza Cri lancia un forte messaggio sui social

Senza Cri ha pubblicato uno scatto su Instagram a petto nudo, libero dal tape usato per il binding. L’artista pugliese ha voluto anche mandare un messaggio importante. Ecco le sue parole.

Senza Cri: “Ho stretto il corpo fino a farmi male”

Senza Cri, artista pugliese oggi 25enne, nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è una persona non binaria che usa i pronomi maschili. Lo aveva rivelato lui stesso in un monologo alle Iene nel dicembre dello scorso anno: “Sapete cosa hanno in comune la mia identità e la musica? Anche chi non ne sa niente ne parla. Sono una persona non binaria e i miei pronomi sono il neutro e il maschile. L’identità di genere di una persona non binaria si colloca al di fuori della dicotomia maschile-femminile. L’innocenza mi portava a vivere e basta. Ma più crescevo e più c’era qualcosa da spiegare. Come se la mia esistenza non potesse essere motivabile in quanto viva, ma in quanto lecita. E quando il corpo cambiava, l’anima si faceva più piccola e chiedeva pietà. Ho stretto il petto fino a farmi male. E mi dicevano, ma così respiri? Ed io non conoscevo altro modo”. Al programma Mediaset, Senza Cri aveva anche raccontato della pratica del binding, ovvero il comprimere il petto sino a renderlo meno visibile, pratica comune tra le persone trans e non binarie che desiderano un torace più piatto al fine di ottenere un’aspetto fisico più allineato alla propria identità di genere.

Senza Cri, le lacrime dopo una sessione di blinding

Senza Cri a fine 2025 ha raccontato alle Iene della pratica del blinding. Ora l’arista pugliese ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram e, in una di esse, lo si vede in lacrime. Un utente ha ripostato lo scatto in questione, portando lo stesso ex allievo di Amici a chiarire il contesto su X: ““La foto in cui piango corrisponde alla scorsa estate, mi ero appena distrutto col tape. Mando un abbraccio a tutte le persone MERAVIGLIOSE che ogni giorno si costruiscono su misura della loro identità e della loro felicità. Massimo supporto. La mia storia, le vostre.”

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“La mia prima estate”, Senza Cri lancia un forte messaggio sui social

L’arista pugliese Senza Cri ha, come detto, pubblicato una carrellata di foto su Instagram. E’ vero che in una di esse lo si vede piangere, foto che, però, come spiegato da lui stesso risale allo scorso anno, dopo una sessione di binding particolarmente dura. In un altro scatto invece lo si vede a torso nudo, scatto che evidenzia come, rispetto allo scorso anno, il suo corpo non presenta i segni del tape usato per il binding: “La mente in burrasca, il cuore pulito, questo sono io, non vedo l’ora di vedervi sottopalco.” Nella sua community su Instagram ha anche voluto condividere un messaggio con i suoi fan più stretti: “Oggi post breve, ma intenso. Ho il cuore che trema, grazie per esserci. Questa è la mia prima estate”.