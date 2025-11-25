Eccoci con le nuove anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di stasera 25 novembre 2025: cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca?

La notte nel cuore anticipazioni 25 novembre

La nuova puntata e le anticipazioni de La notte nel cuore promette emozioni forti e drammatiche dopo il precedente episodio (QUI I DETTAGLI).

Dopo il tragico incidente che ha segnato la vita di tutti, Nuh e Sevilay si rifugiano insieme in un appartamento. Qui, tra segreti e tensioni, i due si riavvicinano. Sevilay, sospettata della morte di Andaç, si trova in una situazione pericolosa, ma Nuh non è disposto a farsi catturare. In fuga all’estero, i due cercheranno aiuto da un conoscente di Nuh. Ma la polizia non si ferma: le indagini sono in corso, e il mistero sulla morte di Andaç diventa sempre più inquietante.

Le anticipazioni de La notte nel cuore ci raccontano anche delle difficoltà di Melek, che è molto preoccupata per la madre Sumru. La giovane è furiosa con Nuh per il suo disinteresse verso la madre e la situazione difficile che stanno attraversando. Ma, nonostante tutto, l’amore di Cihan riesce a darle un po’ di serenità, e Melek trova conforto nel sogno di diventare madre. Sarà questa la chiave per ritrovare la sua pace interiore?

Nel frattempo, la puntata ci mostra anche gli intrighi a casa Sansalan, dove Esat sta cercando disperatamente di riconquistare Esma, ma senza successo. L’uomo, deciso a riavere il suo amore, fa una proposta in famiglia, ma Esma non è ancora pronta a perdonarlo. La situazione si complica ulteriormente quando Sumru si offre di aiutare un’amica in difficoltà, a fronte di un ingente debito contratto con uno strozzino. Le tensioni crescono, ma non mancheranno momenti di tensione anche per Halil, che continua a vivere la sua doppia vita, tra Canan e Hikmet.

A Villa Sansalan arriva Nilay Alpsan, un’amica di Sumru, che porta alla luce un segreto scottante: Halil ha davvero violentato Sumru, e lei lo aveva denunciato, ma poi aveva ritirato la querela per paura delle ripercussioni sulla sua reputazione. Un’esplosione di rabbia scuote la famiglia, e Cihan non esita a confrontarsi fisicamente con Halil.

Mentre i segreti vengono svelati e le verità nascoste emergono finalmente. La notte nel cuore ci stupirà ancora. Non perdere la puntata di oggi, perché ogni nuovo dettaglio potrebbe cambiare tutto!

Quando va in onda e quante puntate ha

Le anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di oggi 25 novembre ve le abbiamo raccontate, ma ora facciamo ordine su altri punti.

Quante puntate ha la serie televisiva turca? La notte nel cuore durante la sua prima stagione in Turchia ha visto andare in onda ben 34 episodi. In Italia siamo giunti invece all’episodio numero 105 per l’esattezza.

Ci sono novità di palinsesto invece? Quando va in onda La notte nel cuore in TV? I giorni al momento per questa settimana restano i medesimi: martedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

E a chi si chiede, invece, dov’è girata La notte nel cuore rispondiamo che la serie si svolge in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Quali sono i modi e dove vedere in TV e in streaming La notte nel cuore? I mezzi di riferimento sono precisamente Canale 5 e Mediaset Infinity.

Tra l’altro attraverso la piattaforma c’è modo di poter vedere gli episodi in diretta così come le puntate precedenti.

