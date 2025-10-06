Giovedì 9 ottobre è prevista una nuova puntata de La notte nel cuore: anticipazioni e trama della serie turca in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Anticipazioni 9 ottobre La notte nel cuore

Come procede la trama della serie turca? La puntata di La Notte nel cuore in onda il 9 ottobre promette nuove emozioni e momenti ad alta tensione. Esat lancia un ultimatum a Sumru: dovrà scegliere tra i suoi gemelli oppure lui e Harika. Una scelta che turba profondamente la donna, tanto che il giorno dopo, incerta, si domanda se recarsi in ospedale o meno.

Intanto, le condizioni di Samet peggiorano e i medici informano la famiglia Sansalan che la situazione è sempre più critica. Esat e Hikmet, temendo che Cihan possa prendere il posto del loro parente, iniziano ad allearsi per proteggere i propri interessi.

Nel frattempo, Nuh si prepara a chiedere a Sevilay di sposarlo, ma chiede qualche consiglio a Melek, specialmente su come affrontare la gelosia e acquisire più fiducia in se stesso. La proposta arriva durante una cena romantica, ma il giorno dopo Nuh si mostra freddo e distante. Alla richiesta di spiegazioni, rivela: “Sono tormentato dal pensiero che tu e Cihan abbiate avuto qualcosa.” Una confessione che ferisce Sevilay, la quale reagisce restituendogli l’anello e allontanandosi con il cuore spezzato.

Nel frattempo, dalle anticipazioni de La notte nel cuore sappiamo che i medici scoprono che Bunyamin è compatibile per la donazione del rene che potrebbe salvare Samet. Tuttavia, l’uomo è irraggiungibile. Cihan lo rintraccia grazie a una vecchia conoscenza: l’ex custode della famiglia Sansalan, che rivela a Bunyamin una verità sconvolgente. Sua madre fu ingannata da Samet e rimase incinta di lui.

Quando finalmente Bunyamin viene fermato dalla polizia e raggiunto dalla famiglia, Esat, Hikmet, Cihan e Harika cercano di convincerlo a donare il rene. Lui accetta, ma impone delle condizioni, che la famiglia è costretta ad accettare.

Nel frattempo, dalle anticipazioni de La notte nel cuore vediamo che Melek accompagna Sumru in ospedale e ha un acceso scontro con Esat e Harika. Ma alla fine riesce ad avere l’ultima parola. Poco dopo, si riconcilia con Cihan. Intanto, Turkan, gelosa, scopre la relazione tra Esat ed Esma notando i due ciondoli a forma di cuore diviso.

Quante puntate ha la serie

In Turchia, la prima stagione ha un numero preciso di 34 episodi.

Per l’Italia, invece, non è ancora chiaro quante puntate verranno trasmesse in totale.

Quando va in onda e dov’è girata La notte nel cuore

Al momento, la serie mantiene l’appuntamento fisso la domenica in prima serata su Canale 5, ma anche la doppia puntata che va in onda al giovedì.

Come vedere La Notte nel cuore in TV e in streaming

Puoi seguire la serie su Canale 5, oppure in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove è possibile anche recuperare le puntate precedenti.