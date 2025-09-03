Nuova frequentazione per Gemma Galgani, che ha iniziato la stagione di Uomini e Donne col botto. Non tutti però sanno che il Cavaliere che ha fatto breccia nella storica Dama è il papà di un’ex celebre protagonista del dating show.

Il retroscena su Gemma Galgani

La nuova edizione di Uomini e Donne è finalmente iniziata e in questi giorni si sono svolte le registrazioni delle prime puntate, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Anche stavolta tra le protagoniste del Trono Over c’è Gemma Galgani, ormai volto storico del dating show di Maria De Filippi, e stando alle anticipazioni emerse sembrerebbe che per lei la stagione sia iniziata col botto. La celebre Dama torinese ha infatti iniziato a frequentare il neo Cavaliere Mario e tra i due è anche già scattato il bacio.

Gemma nel mentre sembrerebbe essere presa e coinvolta, al punto che ha iniziato a parlare di possibili sentimenti. Mario, dal suo canto, ha deciso di uscire anche con un’altra donna, Magda, e proprio durante la registrazione di ieri è scoppiato il caos. Il Cavaliere ha infatti raggiunto la Dama per un aperitivo proprio poco prima di andare a cena con Gemma e così tra le due è scoppiata un’accesa lite. In attesa di scoprire come proseguirà la conoscenza, in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che coinvolge proprio la storica protagonista del Trono Over.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, il Cavaliere che sta frequentando Gemma Galgani è il papà di una celebre ex Dama di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Claudia Lenti, che in passato ha avuto una turbolenta conoscenza con Alessio Pili Stella.

Ma come proseguiranno dunque le cose tra Gemma e Mario? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.