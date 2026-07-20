Le vacanze estive di Belén Rodriguez sono entrate nel vivo. Dopo alcuni giorni trascorsi in Grecia insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati, la conduttrice argentina è rientrata a Milano per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì insieme alla famiglia. Archiviati gli impegni in città e la serata trascorsa davanti alla televisione per seguire la semifinale dei Mondiali della sua amata Argentina, la showgirl ha deciso di partire nuovamente. La destinazione, questa volta, è una delle sue preferite: l’isola di Albarella, in Veneto. Da anni Belén sceglie questo luogo per trascorrere parte delle vacanze estive insieme ai figli, ai genitori, ai fratelli e ai cognati, lontano dal caos e soprattutto dagli obiettivi dei paparazzi. Un posto esclusivo dove privacy, natura e relax convivono, tanto da essere diventato il rifugio estivo della famiglia Rodriguez.

Albarella, l’isola privata dove la privacy è la regola

Situata nel cuore del Parco del Delta del Po, in provincia di Rovigo, Albarella è una delle isole private più esclusive d’Italia. L’accesso è rigorosamente controllato e consentito soltanto ai proprietari delle abitazioni presenti sull’isola oppure a chi ha prenotato un soggiorno nelle strutture ricettive autorizzate. Per entrare è necessario attraversare un ponte sorvegliato da personale di sicurezza e mostrare uno speciale pass di accesso. Questo sistema permette di garantire tranquillità agli ospiti e di evitare l’arrivo di curiosi o fotografi non autorizzati.

Un’altra caratteristica che rende unica Albarella è la particolare attenzione all’ambiente. La circolazione delle automobili è infatti molto limitata: una volta arrivati sull’isola, gli ospiti sono invitati a lasciare l’auto nei parcheggi dedicati e a spostarsi utilizzando biciclette oppure le tipiche golf-car elettriche, uno dei mezzi preferiti anche da Belén Rodriguez, spesso immortalata mentre percorre i viali alberati proprio a bordo di questi piccoli veicoli. L’isola offre numerose attività all’aria aperta, tra spiagge attrezzate, piscine, campi da tennis, centri sportivi, percorsi immersi nella natura e persino un maneggio. Un contesto ideale per chi desidera trascorrere giornate all’insegna dello sport o semplicemente del relax.

La villa di famiglia con piscina e tutti i comfort

Durante il soggiorno ad Albarella, Belén Rodriguez alloggia in una spaziosa villa che ormai rappresenta il punto di ritrovo estivo della sua famiglia. L’abitazione, completamente ristrutturata, si distingue per la caratteristica facciata color rosso pompeiano ed è circondata da un ampio giardino curato nei minimi dettagli. All’esterno non manca un grande patio arredato con tavoli e panchine, perfetto per trascorrere le serate in compagnia, oltre a un forno per la pizza che rende ancora più conviviali i pranzi e le cene in famiglia. La villa dispone anche di una piscina privata, uno degli spazi più utilizzati nelle calde giornate estive.

Tra bagni in piscina, passeggiate in bicicletta e momenti condivisi con figli, genitori e fratelli, Belén sembra aver trovato ad Albarella il luogo ideale per staccare dai ritmi della televisione e dei social. Un’oasi di tranquillità che continua a essere una tappa fissa delle sue estati e che, anno dopo anno, conferma tutto il fascino di una delle località più riservate ed esclusive del nostro Paese.