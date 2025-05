Dopo i Repubblica è arrivata l’ufficialità sull’addio di Benedetta Parodi a Bake Off Italia

Dopo 12 anni secondo quanto ripreso da Repubblica, Benedetta Parodi lascerà la conduzione di Bake Off Italia. Al suo posto è stata ufficializzata Brenda Lodigiani!

Benedetta Parodi lascia Bake Off? Chi potrebbe sostituirla

Su Repubblica è comparsa un’indiscrezione sulla nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Secondo il quotidiano Benedetta Parodi lascerà il programma e al suo posto arriverà una nuova presentatrice: Brenda Lodigiani, da tre anni una delle protagoniste più amate del GialappaShow.

Queste sarebbero le indiscrezioni insistenti trapelate durante le prime giornate di incontri tra coloro che saranno i protagonisti della prossima edizione. Fin dalla prima edizione nel 2013, Benedetta Parodi ha ricoperto il ruolo di conduttrice. Un volto amatissimo dal pubblico, che si è molto affezionato a lei edizione dopo edizione.

Dall’altra parte, invece, se da una parte si parla di un addio da parte di Benedetta Parodi, gli altri tre giudici sarebbero stati confermati. Vale a dire dunque Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Stando ai rumor ci sarà ancora anche Iginio Massari, arrivato o scorso anno come ospite fisso per la prova tecnica.

LEGGI ANCHE: Luk3 fa una dedica social ad Alessia e fa sognare i fan

Per quanto non siano giunte dichiarazioni ufficiali da parte del cooking show targato BBC e prodotto da Banijay Italia per la Warner Bros. Discovery. Un video diffuso dal canale della trasmissione ha confermato quanto scritto da Repubblica.

Benedetta Parodi non ha accennato nulla a un eventuale addio al programma e non ha postato nulla su Bake Off Italia.

Come detto però Repubblica ha spoilerato la presenza dell’attrice comica Brenda Lodigiani, divenuta sempre più celebre specialmente negli ultimi anni dal GialappaShow per passare a LOL: Chi ride è fuori, alla conduzione. Notizia poi resa nota dai social del programma.

La notizia quindi al momento ha lasciato tutti molto sorpresi. A distanza di 12 anni Benedetta Parodi lascia Bake Off e al suo posto vediamo invece l’ingresso di Brenda Lodigiani.