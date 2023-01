NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nicole Murgia pizzica Micol e Tavassi

Nella Casa del GF Vip se la coppia dei Donnalisi sembra essere in crisi, non si può dire lo stesso per gli Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I due ormai sembrano essere inseparabili e, a quanto pare, Nicole Murgia nella notte gli ha pizzicati insieme nel van.

Dopo l’aperitivo e la serata, infatti, hanno deciso di appartarsi nella loro stanza in cortiletto e trascorrere un po’ di tempo per fatti loro, lontani dagli altri compagni. A quanto pare, però, il momento di pace non sembra essere durato granché. Come mai?

Nicole Murgia stava cercando Giaele De Donà e ha chiesto a Luca Onestini se l’avesse vista. Il ragazzo, però, ha detto di non sapere e ha continuato a giocare a scacchi con George sui divanetti. Sebbene le telecamere siano puntate sui due concorrenti, sentiamo in sottofondo l’attrice richiamare l’attenzione della sua amica.

Probabilmente convinta che si fosse accomodata sul van, Nicole Murgia è andata a cercarla lì, ma una volta aperto lo sportellone si è ritrovata davanti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Si sente infatti la ragazza prima ridere e poi dire: “Scusate, ragazzi… scusate”. Curioso Luca Onestini ha domandato: “Chi c’era che stava limonando”. Senza preoccuparsi troppo la Murgia ha risposto: “Tavassi e Micol”, per poi aggiungere qualche dettaglio: “Stavano facendo roba”, per poi scoppiare a ridere nuovamente, un po’ imbarazzata.

La Murgia e il suo "Scusate" dopo aver sopreso Micol e Tavassi fare roba nel van ⚰️#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/M7BT1FQ7ny — Sandy 🍿 (@Sandy___8) January 29, 2023

L’episodio chiaramente non è sfuggito ai telespettatori e fan degli Incorvassi, che sul web hanno commentato quanto successo in tempo reale. Se da una parte si sono detti curiosi e comunque felici di sapere che tutto proceda nel migliore dei modi, dall’altra però non hanno gradito la poca riservatezza da parte di Nicole Murgia, la quale è subito andata a spifferare ciò che ha visto nel van.

Vedremo se domani s’indagherà sulla coppia e quanto successo!