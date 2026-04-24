Le lentiggini finte sono uno dei beauty-trend del momento, perché ricreano perfettamente un look «baciata dal sole» e donano un aspetto fresco e giovane a tutte le età. Il segreto per realizzarle in modo realistico è sicuramente l’irregolarità, dato che hanno dimensioni variabili e non sono mai simmetriche. Per ricrearle a casa da sole esistono diverse procedure e la make-up artist Simona Toni ci svela quella migliore nel suo tutorial creato per Novella 2000.

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Realizzare le lentiggini a casa: Simona Toni ci insegna come fare

Che sia con la matita per le sopracciglia, con l’eye-liner, con gli ombretti o con l’henné, per Simona Toni ricreare le lentiggini a casa in completa autonomia è un «gioco da ragazze». La make-up artist spiega benissimo come fare nel suo articolo sul cartaceo di Novella 2000 attualmente in edicola, e nel video tutorial sulla pagina Instagram @novella2000_official.

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