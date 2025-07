In queste ore Lino Giuliano ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini e si è candidato per il trono di Uomini e Donne

In queste ore Lino Giuliano, che lo scorso anno è stato squalificato dal Grande Fratello prima ancora del suo ingresso, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini. In seguito l’ex volto di Temptation Island si è anche candidato per il trono di Uomini e Donne.

L’appello di Lino Giuliano

Come di certo in molti ricorderanno, solo lo scorso anno Lino Giuliano era stato annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello. Una manciata di giorni prima di varcare la porta rossa però l’ex volto di Temptation Island ha avuto un’accesa lite con l’influencer partenopeo Enzo Bambolina, che gli è costata la partecipazione al reality show. A causa di alcuni termini troppi forti, la produzione del programma ha infatti deciso di squalificare Lino prima ancora del suo arrivo in casa. Giuliano ha così avuto rinunciare alla possibilità di partecipare alla trasmissione di Canale 5, nonostante in molti sperassero in un ripensamento degli autori.

In queste ore però Lino è tornato a rompere il silenzio e rispondendo alle domande dei fan ha fatto un appello ad Alfonso Signorini. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti dichiarato: “Come ho preso l’esclusione dal GF? Metodo di crescita personale. Ma Alfonsino lo sa che se vuole divertimento ha bisogno di me, del pazzo di Temptation Island. Solo io posso combattere le sue dinamiche”. Ma non è finita qui.

Successivamente infatti Lino Giuliano, che da poco è tornato single, si è anche candidato per il trono di Uomini e Donne. A riguardo ha affermato: “Quando sarò libero mentalmente vi farò vedere il trono più divertente della vostra vita”.

Insomma pare che Lino non abbia intenzione di rinunciare al mondo della televisione e che il suo sogno sia quello di partecipare sia al Grande Fratello che a Uomini e Donne. Che le redazioni dei due programmi accolgano le richieste di Giuliano? Non resta che attendere per scoprirlo.