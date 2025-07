Romantica proposta di matrimonio per Paola Di Benedetto! L’ex gieffina si sposa con Raoul Bellanova, centrocampista dell’Atalanta

Su Instagram Paola Di Benedetto ha annunciato che si sposa! L’ex gieffina e speaker radiofonica ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato Raoul Bellanova, centrocampista dell’Atalanta. “Mille volte sì”, ha scritto lei sui social.

Bella notizia per Paola Di Benedetto. L’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello ieri sui social ha sorpreso tutti quando ha rivelato che si sposa. Sì, avete capito bene. La speaker radiofonica con tanto di anello al dito ha rivelato ai suoi follower e amici di avere ricevuto la tanto desiderata proposta dal suo compagno Raoul Bellanova!

Il centrocampista dell’Atalanta ha deciso di fare il grande passo e ieri, in una calda serata d’estate, ha lasciato senza fiato la sua fidanzata Paola Di Benedetto con un bellissimo anello. “Mille volte sì”, ha scritto lei sul suo profilo Instagram, accompagnando la didascalia a una serie di scatti in cui mostra non solo i loro sorrisi emozionati ma anche lo splendido diamante che porta al dito.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno reso nota la loro relazione a giugno 2023. Purtroppo però hanno vissuto anche un momento di forte crisi a inizio dello scorso anno, tanto da decidere di chiudere la loro storia d’amore. Non hanno però mai smesso di amarsi e di riuscire a risolvere i loro problemi. A distanza di settimane, la coppia ha avuto modo di chiarire e ricominciare da capo per non lasciarsi mai più.

Da quel preciso istante infatti il loro amore si è dimostrato più solido che mai. Così forte che Paola Di Benedetto ha ricevuto la proposta di matrimonio da Raoul Bellanova, che evidentemente vuole sigillare finalmente quel “per sempre”. Una romantica proposta di matrimonio che ha commosso tutti.

Come detto sui social, Paola Di Benedetto ha condiviso il bel momento con i suoi fan e mostrato tutta la sua gioia ed emozione. A lei e a Raoul Bellanova vanno le nostre migliori congratulazioni!