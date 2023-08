NEWS

Sui social Lorella Cuccarini ha pubblicato un video in cui canta scatenata la canzone di Angelina Mango, la sua ex allieva

Lorella Cuccarini canta scatenata

Come tanti italiani anche Lorella Cuccarini si sta godendo le vacanze estive, prima di tornare a lavoro per Amici 23. La showgirl è stata confermata come insegnante di canto e non vede l’ora di mettersi in gioco e scovare nuovi talenti. Una tra tanti, uscita pochi mesi fa dal talent, è senza dubbio Angelina Mango. La figlia del compianto cantautore Pino e di Laura Valente ha conquistato tutti nella scuola e in particolare il cuore di Lorella.

La Cuccarini l’ha voluta nel suo team e l’ha portata fino alla finale, dove Angelina si è classificata prima nella categoria canto e seconda in quella generale. E ora che la Mango sta ottenendo un successo incredibile con i suoi brani, sembra proprio che anche Lorella Cuccarini sia una sua grande fan. Dopo aver festeggiato sui social i traguardi ottenuti dalla giovane cantante, l’insegnante di Amici si è fatta sorprendere mentre canta una sua canzone.

Il brano in questione è Ci pensiamo domani, presentato da Angelina proprio nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini nell’ascoltarla non è riuscita proprio a resistere, lasciandosi così andare al ritmo e alla melodia.

Lorella Cuccarini ripresa in auto mentre canticchia “Ci pensiamo domani” della

— disagiotv (@disagio_tv) August 23, 2023

Non è la prima volta che Lorella Cuccarini viene ripresa in un momento come questo. Già in passato, parliamo dell’estate scorsa, l’insegnante di Amici è stata sorpresa a bordo della sua macchina canticchiare a squarciagola la canzone di Sissi. Anche in questo caso si trattava di una sua ex allieva a cui è ancora oggi molto legata.

Oppure facendo ancora un passo indietro, altro video che ha raccolto una valanga di like e commenti è il duetto con sua figlia Chiara sulle note di Sogni al cielo di Alex Wyse. Esattamente come Angelina Mango e Sissi anche lui ha fatto parte della sua squadre ed è stato fortemente voluto da Lorella Cuccarini ad Amici.