Svelato il presunto cachet di Lorella Cuccarini ad Amici 21 (RUMOR)

Amici 21: il presunto cachet di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini siede al tavolo dei professori di Amici 21 per il secondo anno consecutivo. Mentre nella passata edizione l’abbiamo vista occuparsi della categoria ballo insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano, quest’anno invece la ritroviamo come docente di canto accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ora al serale si trova a condividere il ruolo di capitano insieme a Raimondo Todaro. La professoressa crede fermamente nella propria squadra, formata da Sissi, Alex e Serena.

Con le unghie e con i denti Lorella Cuccarini ha difeso da sempre le sue idee e portato fino in fondo e il più possibile i ragazzi che, per lei, hanno davvero qualcosa da dire. Questo le ha permesso di conquistare ancora di più il pubblico che, fino a oggi le è sempre stato fedele. I fan, o almeno alcuni di loro, si domandano quanto percepisca l’insegnante ad Amici 21 e a quanto ammonti il suo cachet.

Partiamo dal presupposto che non vi è alcuna certezza e non ci sono notizie che possano accertare e testimoniare quanto vi stiamo per dire. Si tratta solo ed esclusivamente di rumor. In base a quanto riportato da Amalfi Notizie e raccolto da Topic News, sebbene non siano mai state rilasciate cifre precise, sono emerse delle indiscrezioni sul cachet di Lorella Cuccarini.

Pettegolezzi che svelano come la docente percepisca ben “€5000 nel corso della fascia pomeridiana del programma di Amici”. Non si è parlato, invece, del serale di Amici, anche se i siti in questione pensano che lo stipendio possa essere più alto. ma anche in questo caso nessuna certezza. Dunque restano solo tanti punti interrogativi. A prescindere da tutto, Lorella Cuccarini sta svolgendo un lavoro egregio con i ragazzi della scuola di Amici 21 e questo le va sicuramente riconosciuto.

Vi ricordiamo infine che, questa sera, è prevista una nuova puntata del Serale dove conosceremo finalmente i finalisti di questa edizione.

