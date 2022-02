Lorenzo Amoruso difende a spada tratta Manila e si scaglia contro Katia

1 Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera, giovedì 24 dicembre, c’è stato subito un confronto tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan da una parte e Katia Ricciarelli e Soleil Sorge dall’altra. Tutto era nato con l’ingresso di Delia Duran e la difesa dell’ex Miss Italia nei confronti della moglie di Alex Belli. Per quanto successo ieri in puntata, quindi, è arrivato in difesa anche Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila.

Per commentare il confronto, l’ex calciatore ha ricondiviso nelle storie del suo profilo Instagram alcuni post da parte dei sostenitori della Nazzaro che sono andati soprattutto contro Katia. La maggior parte dei post, infatti, puntano il dito prevalentemente sul fatto che la redazione del reality avrebbe mostrato solo video a favore di Katia e Soeli. Vediamo le parole ricondivise da Amoruso:

“Fanno vedere i filmati di Manila e Miriana, ma i filmati di Katia e di Soleil dove stanno? Tutte le cattiverie dove stanno? Mah… Ma vergognatevi! Sonia, come si fa ad andare contro Miriana quando poi è una pura? Mi siete sembrati un po’ eccessivi! Cattiveria gratuita!”

E ancora:

“Sono davvero sempre più basita, specialmente da Katia che durante il giorno ne dice di tutti i colori e poi in puntata fa la santarella. Ma ci rendiamo conto?! Che schifo e addirittura passa per quella giusta… Ma andatevi a vedere le clip che parlano da sole. Schifo”.

Ma non finisce con il confronto, perché Lorenzo Amoruso ha criticato anche il momento del mancato saluto a Manila Nazzaro dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli…