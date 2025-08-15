A quanto pare Mirko Brunetti avrebbe deciso di rimuovere il tatuaggio fatto con Perla Vatiero, prima ancora di quello dedicato a Greta Rossetti. Scelta che ha scatenato la delusione dei fan “Perletti”. Alcuni pensano che la scelta sia legata alla sua nuova relazione con Silvia Ghio.

Mirko Brunetti cancellare il tatuaggio con Perla Vatiero

Mirko Brunetti torna al centro delle polemiche social, questa volta per una decisione che ha lasciato spiazzati molti fan: starebbe rimuovendo il tatuaggio fatto in passato con Perla Vatiero, sua ex storica. A riportare la notizia è una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, influencer nota per le sue notizie di gossip.

Secondo quanto riportato, Mirko Brunetti avrebbe iniziato la rimozione del tatuaggio condiviso con Perla. Il tutto ancora prima di eliminare quello fatto per Greta Rossetti, la tentatrice con cui aveva avuto una relazione breve ma chiacchieratissima dopo Temptation Island. La segnalazione riporta quanto segue: “Mirko sta cancellando il tatuaggio fatto con Perla. Ancor prima di eliminare quello fatto con Greta, che sembra ancora lì normale”.

Una scelta che ha scatenato l’ira di molti fan della coppia, i cosiddetti Perletti, ancora affezionati al legame nato tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, prima a Temptation Island e poi confermato nel corso del Grande Fratello, dove i due si erano riavvicinati e lei aveva anche vinto il programma.

La foto virale del tatuaggio rimosso da Mirko Brunetti

Dopo il reality, però, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono detti definitivamente addio, e oggi l’ex gieffino ha voltato pagina con una nuova relazione: quella con Silvia Ghio. Alcuni ipotizzano che la decisione di eliminare il tatuaggio possa essere collegata proprio alla nuova compagna, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il gesto, tuttavia, non è passato inosservato e ha scatenato le critiche da parte dei sostenitori delle sue vecchie relazioni. Per molti fan, cancellare il tatuaggio dedicato a Perla è stato visto come una chiusura definitiva, ma anche come una mancanza di rispetto verso il legame vissuto pubblicamente. Mirko Brunetti al momento ha deciso di non rispondere alle polemiche.