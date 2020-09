1 A Mattino Cinque Lory Del Santo fa una rivelazione sconcertante: un’attrice di The Lady ha fatto parte della stessa setta di Adua Del Vesco

A finire al centro del ciclone mediatico nelle ultime ore sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due protagonisti del Grande Fratello Vip 5 hanno infatti ammesso di aver fatto parte in passato di una setta, venendo gestiti totalmente da altre persone. La notizia ha così fatto il giro del web e non solo, e si sta così indagando su quanto accaduto. Nel mentre questa mattina a svelare ulteriori dettagli in merito è stata niente che meno che Lory Del Santo! Inaspettatamente infatti la showgirl, ospite a Mattino Cinque, ha raccontato che un’attrice di The Lady, nella quale ha recitato anche Francesca Pepe, ha fatto parte della stessa setta della Del Vesco e di Morra! Scopriamo di più su quello che sarebbe accaduto a questa artista, della quale non è stata svelata l’identità.

Proprio nella puntata odierna di Mattino Cinque è stata affrontata la questione portata alla luce da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. A quel punto Lory Del Santo ha raccontato che un’attrice di The Lady, che tuttavia non ha più preso parte alla serie, sarebbe entrata nella stessa setta dei due attori, scomparendo addirittura dalla circolazione! La showgirl ha infatti ammesso di non aver mai più rivisto questa persona e di non aver più avuto sue notizie. Queste le dichiarazioni della Del Santo in merito:

“Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto Massimiliano e Adua. A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista. Questa ragazza è scomparsa”.

#GFVIP, Adua e Massimiliano erano in una setta?



I commenti dei nostri ospiti in studio a #Mattino5 pic.twitter.com/85HAkrRSms — Mattino5 (@mattino5) September 23, 2020

Cosa ci sarà sotto dunque e cosa sarà accaduto in realtà? Lory Del Santo nel mentre ha preferito tenere nascosta l’identità di questa attrice, e tutti si stanno chiedendo quali altri segreti nascondano Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Proprio la gieffina qualche ora fa intanto ha svelato altri dettagli sul suo passato con il suo ex fidanzato. Rivediamo le sue dichiarazioni.