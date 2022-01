1 Le accuse di Lucrezia Selassié

Ieri sera al Grande Fratello Vip si è festeggiato il compleanno di Katia Ricciarelli e si è tenuto anche uno spettacolo con protagonisti tutti i vipponi. Ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati assegnati rispettivamente i ruoli di Romeo e Giulietta. Fatto che sembra aver infastidito Lucrezia Selassié. La Princess, infatti, avrebbe voluto ricoprire la parte della protagonista della tragedia shakespeariana e al suo fianco avrebbe voluto Manuel Bortuzzo.

Il fatto che siano stati scelti altri due concorrenti ha gettato nello sconforto Lucrezia Selassié, la quale si è sfogata in stanza arancione con il suo fidanzato Manuel, lasciando intendere apertamente che sono stati scartati solo perché lui è in sedia a rotelle: “Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere”. Bortuzzo ha voluto capirci di più e ha posto diverse domande a Lulù che, piuttosto infastidita, ha spiegato come questa cosa le sia stata riferita da Jessica, la quale però a sua volta non ha voluto fare nomi.

Poco dopo si vede dal video Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié andare dritti da Jessica Selassié a chiederle spiegazioni. Lei confida di essere stata lei a dire quelle parole, beccandosi uno “sei stupida allora”, dalla sorella.

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

Alla fine Jessica ammette che era stata lei a pensarlo. #Gfvip pic.twitter.com/6WaS6fWbis — More Inside🌙 (@MoreInsideX) January 18, 2022

Se una parte dei web, così come Lucrezia Selassié, hanno lamentato del fastidio nei confronti di Jessica per questa esternazione, altri sostengono che le cose, invece, sarebbero andate diversamente. Una fetta di utenti, infatti, incolpa Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, sostenendo come Jessica in realtà li abbia coperti per non far scoppiare una forte discussione tra le parti.

Il fatto sta facendo discutere e Lucrezia Selassié è piuttosto irritata. In questi ultimi giorni, intanto, la Princess ha svelato anche la data di uscita dal programma di Manuel Bortuzzo…