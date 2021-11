Nella notte, dopo la puntata, Lucrezia Selassié crolla in lacrime per Manuel. Le sorelle Jessica e Clarissa la riprendono

Le lacrime di Lucrezia Selassié per Manuel nella notte

Non si smette di parlare della questione legata a Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Durante la puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini ne ha parlato con i diretti interessati. Il tutto anche a seguito di quanto accaduto nelle ore precedenti, dove i due gieffini sono stati protagonisti di una dura lite.

Proprio il conduttore ha redarguito Lucrezia Selassié per il suo atteggiamento. Lei ci è rimasta molto male. Talmente tanto da replicare a Signorini e beccarsi pure svariate nomination che hanno condannato al televoto lei e le sue sorelle. Proprio ad Alex Belli ha deciso di chiedere spiegazioni, ma quest’ultimo non le ha risparmiato qualche critica. Dopo il confronto con l’attore nella notte, Lulù ne ha parlato con Francesca Cipriani e Manila Nazzaro, le quali hanno cercato di farle capire gli errori fatti e come migliorare.

Non sono state più tenere le sorelle di Lucrezia Selassié che, invece, l’hanno attaccata. Clarissa ha detto di aspettarsi delle nomination anche per il modo in cui si è comportata spezzando una lancia a favore di Manuel. Sopraffatta dal nervosismo Lucrezia è crollata in lacrima. Un pianto liberatorio che però non sembra aver impietosito le sorelle.

Anche Jessica, esattamente come Clarissa, ha dato contro a sua sorella Lucrezia Selassié. La ragazza ha provato a spiegarle che con Manuel ha sbagliato approccio e deve fare dei passi indietro:

“Ritorna ai primi giorni quando vi siete riappacificati e uniti. Non ho detto che è colpa tua o sua, ma il tuo modo di fare un po’ infantile. Questa cosa te l’ha detta anche Alfonso. Tu hai 23 anni, non ne hai 12. Devi capire certe cose. Ciò che ti ha detto Manuel è chiaro come il sole. Non devi assillarlo. Il distacco e il riavvicinamento a lui ha fatto piacere, però devi rispettare le sue scelte….”, ha detto rivolgendosi alla sorella Lucrezia Selassié.

(VIDEO QUI). D’accordo con Jessica sia Manila che Francesca. Entrambe hanno consigliato a Lucrezia Selassié di provare a lasciare più libero e tranquillo Manuel Bortuzzo. Ascolterà i loro consigli?

