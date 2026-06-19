Protagonista sul piccolo e sul grande schermo, l’attore campano Luigi Zeno è anche il volto di importanti progetti solidali.

di Barbara Carere

Nel panorama artistico italiano contemporaneo, tra i giovani talenti che stanno conquistando attenzione e credibilità nel mondo del cinema e della televisione, il nome di Luigi Zeno rappresenta oggi una delle realtà emergenti più interessanti e promettenti. Attore versatile, sensibile e profondamente legato a valori umani e sociali, Luigi Zeno ha saputo costruire nel tempo un percorso fatto di sacrificio, studio, passione e determinazione. La sua crescita professionale non si limita soltanto ai successi artistici, ma si distingue anche per l’attenzione verso il sociale, la sensibilizzazione giovanile e l’impegno concreto in iniziative dedicate alla solidarietà, alla sicurezza e all’inclusione.

Fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, Luigi Zeno ha dimostrato una forte predisposizione artistica, riuscendo a trasmettere autenticità ed emozione attraverso le sue interpretazioni. Negli anni il suo volto è diventato sempre più riconoscibile grazie alla partecipazione a produzioni cinematografiche, televisive e teatrali che gli hanno consentito di ottenere apprezzamenti sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori.

Tra i progetti che hanno contribuito alla sua crescita professionale spiccano Minerva – La Scuola per Netflix e La Promessa di Patrizio per la Rai, produzioni che gli hanno permesso di dimostrare maturità artistica, intensità interpretativa e una grande capacità di comunicazione.

Luigi Zeno, una carriera in ascesa

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il talento di Luigi Zeno è stato premiato in numerosi festival cinematografici e manifestazioni artistiche nazionali. Nel corso della sua carriera ha ricevuto:

– Premio Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival per il cortometraggio “La Linea Sottile”

– Premio Miglior Giovane Attore al Capri Hollywood International Film Festival

– Premio Miglior Giovane Attore al Sorrento Film Festival

– Premio Miglior Giovane Attore al Film Festival “Bulli ed Eroi” di Siena

– Premio Miglior Attore all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo

– Premio Giovani Talenti al Vesuvius Film Festival

– Riconoscimenti ufficiali presso il Senato della Repubblica

– Attestati dal Parlamento Europeo

– Premio Malafemmena XXII edizione

– Premio e riconoscimento ricevuto dalla Polizia di Stato per l’impegno sociale, la sensibilizzazione giovanile e il contributo nella diffusione dei valori della legalità e della sicurezza.

Il Premio Malafemmena, unico premio riconosciuto dalla famiglia De Curtis patrocinato dall’Assessorato al turismo del Comune di Napoli organizzato dalla B&G Art Event Communication, rappresenta per Zeno uno dei riconoscimenti più importanti ricevuti, simbolo di eccellenza artistica e culturale nel panorama italiano e nazionale.

Ogni premio ottenuto rappresenta per Luigi Zeno non solo un traguardo professionale, ma anche una motivazione ulteriore per continuare a crescere artisticamente e umanamente.

L’IMPEGNO CONTRO IL BULLISMO

Uno degli aspetti che rendono Luigi Zeno particolarmente apprezzato dal pubblico giovanile è il suo forte impegno sociale.

L’attore è infatti molto attivo nella sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile. Attraverso incontri nelle scuole, campagne sociali e iniziative pubbliche, Luigi Zeno porta avanti un messaggio chiaro: nessun ragazzo deve sentirsi solo.

Per lui il dialogo rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a ritrovare fiducia in sé stessi e nel futuro.

«Le parole possono fare male, ma possono anche salvare una persona quando arrivano al momento giusto», ha dichiarato durante un incontro dedicato agli studenti.

Grazie alla sua capacità di comunicare con semplicità e sincerità, Luigi Zeno viene considerato da molti giovani una figura positiva, capace di trasmettere speranza, ascolto e valori autentici.

“SII SAGGIO, GUIDA SICURO”

Tra le iniziative sociali più importanti alle quali ha preso parte figura “Sii Saggio, Guida Sicuro”, campagna dedicata alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti tra i giovani.

Luigi Zeno è stato testimonial del progetto, partecipando a eventi, incontri e manifestazioni con scuole e istituzioni. Attraverso questa iniziativa l’attore ha voluto lanciare un messaggio forte di responsabilità e consapevolezza, invitando i ragazzi a proteggere la propria vita e quella degli altri.

TESTIMONIAL DI “CENANDO SOTTO UN CIELO DIVERSO”

A conferma del suo impegno umano e sociale, Luigi Zeno sarà testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, prestigioso evento charity ideato da Alfonsina Longobardi.

La manifestazione, tra le più importanti del Sud Italia, riunisce chef stellati, artisti, imprenditori e personalità del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di sostenere progetti benefici dedicati alle famiglie e ai minori in difficoltà.

La scelta di Luigi Zeno come testimonial rappresenta il riconoscimento della sua sensibilità sociale e della sua vicinanza alle nuove generazioni.

NUOVI PROGETTI: “CUORE MIO CUORE TUO”

Oggi Luigi Zeno è impegnato su diversi progetti, tra cui il cortometraggio “Cuore mio Cuore tuo”, progetto cinematografico di grande impatto sociale dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Il cortometraggio è diretto dal regista Valter D’Errico.

Nel cortometraggio l’attore recita accanto a Claudia Gerini, una delle interpreti più amate del cinema italiano.

Il progetto affronta un tema delicato ma fondamentale, trasformando il cinema in uno strumento di riflessione, speranza e umanità.

L’INTERVISTA a Lugi Zeno

Cosa rappresenta per te il Premio Malafemmina?

«È un premio che porterò sempre nel cuore. Significa che il lavoro e i sacrifici fatti negli anni vengono riconosciuti».

Quanto conta il sociale nella tua vita?

«Conta tantissimo. Credo che chi abbia visibilità debba utilizzarla anche per aiutare gli altri e trasmettere messaggi positivi».

Cosa diresti a un ragazzo vittima di bullismo?

«Di non chiudersi nel silenzio. Parlare è importante. Nessuno deve sentirsi solo».

Cosa ti ha colpito del progetto ‘Cuore mio Cuore tuo’?

«Il valore umano. Parlare di donazione degli organi significa parlare di speranza e di vita».

Com’è lavorare accanto a Claudia Gerini?

«Per me è un grande onore. È un’artista straordinaria e una persona molto sensibile».

QUALITÀ UMANE E FUTURO

Oltre al talento artistico, Luigi Zeno viene apprezzato per la sua umiltà, eleganza e capacità di restare vicino alle persone. Il suo percorso dimostra come sia possibile unire successo professionale, sensibilità sociale e valori autentici. Con determinazione e passione, Luigi Zeno continua oggi il suo cammino artistico, confermandosi una delle giovani promesse più interessanti del cinema italiano contemporaneo.