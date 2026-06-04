Si è tenuta al Teatro Bolivar la XXII edizione del Premio Malafemmena, l’unico riconoscimento dedicato al grande Totò riconosciuto dalla famiglia De Curtis, a partire da Liliana De Curtis, figlia dell’indimenticato artista napoletano.

Grande successo per il Premio Malafemmena: tra i premiati Francesco Da Vinci (FDV)

Ideato e curato dalla giornalista Barbara Carere e suo marito l’ex calciatore Giuseppe DellaCorte, organizzato dalla B&G Art Event Communication e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli – assessore Teresa Armato, il Premio Malafemmena ha celebrato anche quest’anno eccellenze di spettacolo, cultura, imprenditoria, medicina e comunicazione.

La serata, condotta magistralmente dalla giornalista Barbara Carere e dallo speaker di Radio Kiss Italia, Max Giannini, si è distinta per eleganza e intensità emotiva. Barbara Carere, elegantissima in abito lungo color prugna, ha guidato il pubblico nel ricordo del “Principe della risata” tra musica, premi e interventi di ospiti di rilievo.

Ad aprire l’edizione la performance di Vincenzo Viscardi, che ha interpretato Malafemmena accompagnato al piano da Giada De Chiara, regalando subito brividi alla platea.

Tra i momenti più alti, la premiazione di Francesco Da Vinci, riconosciuto per aver saputo «tracciare un percorso artistico autentico e innovativo, capace di far dialogare le radici della canzone napoletana con il linguaggio dell’urban-pop internazionale». Dopo aver infiammato il teatro con Dimenticarsi, ha portato sul palco il ballerino Marcello Sacchetta e i maestri d’orchestra Adriano Pennino per omaggiare la canzone “Per Sempre si” di cui e’ coautore regalando al pubblico un’esibizione emozionante che ha risposto con una standing ovation per tutta la durata del brano. Complimenti alla Famiglia Da Vinci( tre generazioni di artisti).

Premiati anche:

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: «A Giulia Molino, voce autentica e senza compromessi. Una ‘Malafemmena’ moderna: libera, diretta, che trasforma le fragilità in forza e sfida la mentalità provinciale con la sua musica» Ivan Granatino: per aver rivoluzionato la musica contemporanea unendo la tradizione melodica napoletana.

Riconoscimenti a personalità dello spettacolo, dello sport e della comunicazione tra cui: Edoardo Stingi E.S. Booking della Color Sound, i maestri Adriano Pennino e Francesco D’Alessio, il ballerino Marcello Sacchetta, l’attore Franco Meledoni, Daniela Ioia, Antonella Prisco, Salvatore Esposito, Matteo Santorum, la giovane cantante Eucalipto, Roberto Zeno, Pasquale Brunetti, i comici Enzo e Sal, l’ex calciatore Pasquale Luiso, il calciatore Michele De Lasi e il procuratore Luca Perillo.

Spazio alle eccellenze della medicina:

Mario Annunziata – Direttore UOC Ematologia, AORN Cardarelli Napoli

– Direttore UOC Ematologia, AORN Cardarelli Napoli Giuseppe Quarto – Urologo andrologo, fondatore di Uro Center Napoli

– Urologo andrologo, fondatore di Uro Center Napoli Rachele Capasso – Ginecologa e ostetrica

– Ginecologa e ostetrica Roberto Passaro – Ginecologo, specialista in fertilità e fecondazione assistita

– Ginecologo, specialista in fertilità e fecondazione assistita Franco Guarnaccia – Cardiologo, Direttore Sanitario Centro Angiocard, primo centro europeo riconosciuto per lo scompenso cardiaco

– Cardiologo, Direttore Sanitario Centro Angiocard, primo centro europeo riconosciuto per lo scompenso cardiaco Gennaro Barbuto – Medico estetico

– Medico estetico Gaia Biondini – Nutrizionista, esperta in salute ormonale femminile

– Nutrizionista, esperta in salute ormonale femminile Antonio Russo – Cardiologo dello sport

– Cardiologo dello sport Antonio Anania – Kinesiologo, naturopata, educatore alimentare

– Kinesiologo, naturopata, educatore alimentare Claudia Colella – Medico di base Antonio Esposito presidente fisioterapisti della Campania

– Medico di base Antonio Esposito presidente fisioterapisti della Campania Valentina Di Maio – sessuologa

Tra i progetti premiati quello realizzati dai ragazzi del Verga di Milano ad opera di Chiara Sarnacchhioli «Il progetto è cresciuto grazie a lei, volontaria e amica della fondazione Verga a Chiara un grande plauso per l’umanità e la bravura per aver coinvolto i ragazzi e dato il via alle attività e al percorso che hanno portato alla realizzazione del brano “Fieri di Noi”».

Tra i giornalisti premiati: Luca Burini direttore di Novella 2000, Antonello Perillo, l’editore Salvatore Isaia, Ciro Novellino, Francesco Palmieri, Carmine Aymone, Alessandra Del Prete ed Umberto Russo.

Riconoscimenti anche per gli imprenditori Ciro Sorbino, Carlino Raffaele, Gino Russo, Luigi Eucalipto, Gioacchino e Davide Sarno, Ciro Poppella, Diego Borrelli, Francesco D’Angelo, Ciro Verde, Nicola Franzese, l’architetto Ippolita Curto, Maria Lanno, Al Pacino Look Maker, Gianluca Russo, Vincenzo Avitabile, Fausto Calvanese, Roberta Conte, Teresa Terzo e Francesca Schiano di Coscia, Domenico Chianese, Marco Vecchione, Massimo Masucci, Antonio Pezzella e Francesco Maresca e Nino Russo .

La serata si è conclusa con il classico taglio della torta realizzata da Poppella e con la frase scaramantica gridata dai conduttori «Arrivederci alla XXIII edizione del Premio Malafemmena!».