Stando a quanto è emerso questa mattina, le trattative tra Alessandro Cattelan e Mediaset sarebbero saltate all’ultimo momento. Il conduttore non sarà annunciato ai Palinsesti.

Nessun passaggio a Mediaset per Alessandro Cattelan

In queste ultime settimane si è a lungo parlato del futuro televisivo di Alessandro Cattelan. Come sappiamo, il nome del presentatore non è apparso nel Palinsesti Rai della prossima stagione e a quel punto in rete si è iniziato a parlare di un possibile passaggio in Mediaset. Era così sembrato che le trattative si stessero per chiudere e solamente poche ore fa si è anche parlato del possibile progetto che i vertici del Biscione avrebbero voluto affidare al presentatore. Stando a quanto è emerso, Alessandro avrebbe dovuto condurre un late show in seconda serata, che sarebbe potuto andare in onda o su Canale 5 o su Italia 1. Se i fan stavano già gioendo però oggi è arrivata una notizia che ha frenato l’entusiasmo generale.

Questa mattina infatti FanPage ha rivelato che le trattative tra Cattelan e Mediaset sarebbero saltate all’ultimo momento. Stando a quanto riferisce il portale, il corteggiamento da parte dei vertici ci sarebbe stato, tuttavia nelle ultime ore si sarebbe improvvisamente fermato. Una fonte vicina alla Direzione Intrattenimento avrebbe rivelato che il nome del conduttore non ci sarà ai Palinsesti, che verranno presentati questa sera, e che con ogni probabilità le trattative riprenderanno nei primi mesi del 2026.

Ma cosa sarebbe accaduto dunque? Secondo FanPage la ragione risiederebbe nei tempi. Non sarebbe stato possibile infatti per Mediaset chiudere l’accordo con Alessandro Cattelan prima della conferenza di stasera. Per questo motivo si sarebbero deciso di rimandare ai prossimi mesi.

Attualmente dunque il conduttore resta in panchina e sarà solamente impegnato con Italia’s got talent, dove ricoprirà il ruolo di giudice. Non si esclude tuttavia nei mesi a venire un passaggio in Mediaset, in attesa di un accordo soddisfacente per entrambe le parti.