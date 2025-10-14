Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Sara ha deciso di auto eliminarsi dal ruolo di corteggiatrice di Flavio. A sorpresa però è stata spiazzata da Maria De Filippi, che le ha chiesto di accomodarsi sul trono. Qual è stata la sua reazione?

Uomini e Donne, la proposta del trono a Sara

Oggi stiamo vedendo in TV una nuova puntata di Uomini e Donne, dopo lo sfogo in lacrime di Gemma consolata da Tina. Si tratta, nello specifico, della registrazione del 22 settembre, quando si è verificato qualcosa di clamoroso.

Dopo l’ennesimo scontro con il tronista Flavio Ubirti, Maria De Filippi ha colto alla sprovvista la corteggiatrice Sara Gaudenzi. Quest’ultima infatti per quanto abbia sempre reputato il ragazzo sicuramente nei suoi canoni di bellezza, ha spesso avuto da ridire per gli atteggiamenti avuti dal giovane toscano. Non trovandosi molto in linea con questi comportamenti, allora, Sara ha scelto di auto eliminarsi.

Questo momento lo abbiamo visto nella puntata in onda oggi a Uomini e Donne, ma c’è stato un colpo di scena. Dopo l’ennesima esterna mostrata con Nicole, il tronista si è detto molto contento della conoscenza: “Sono stato bene. Se l’avrei baciata? No, do importanza al bacio”. Anche la corteggiatrice si è detta felice di come procede tra loro e ci ha tenuto a dichiararlo dopo la seconda uscita.

Successivamente il tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere uscito anche con Sara. Lei ha organizzato un incontro al karaoke e poi tra loro c’è stato un confronto, in cui lei ha chiesto più chiarezza: “Sii più incisivo e diretto”.

In studio poco dopo ha attaccato Flavio e tra loro c’è stata una discussione. Pungente e molto diretta, la corteggiatrice :

“La sensazione è che io non gli piaccio, per questo non posso fare finta di niente. Da qualche parte ci sta qualcuno che mi vorrà davvero. Una donna lo sente quando c’è attrazione. Anche se ho un carattere forte, ho le mie fragilità. Non mi arriva quello che deve arrivarmi, mi parli delle altre. Fate come vi pare, io Maria non ce la faccio”.

Flavio ha provato a giustificarsi e dare la sua spiegazione, provando a smentire la corteggiatrice di Uomini e Donne, comunque poco convinta delle sue parole.

A questo punto Sara Gaudenzi ha deciso di auto eliminarsi dal ruolo di corteggiatrice. Maria De Filippi è prontamente intervenuta. La conduttrice ha infatti proposto a Sara di sedersi sul trono del dating show, rimasto vacante dopo la “cacciata” di Rosario. “Senti ti vuoi sedere là?”, ha chiesto senza giri di parole.

“Io ho sempre creduto nell’amore e penso che ci sia una persona là ad aspettarmi”, ha detto tra le lacrime Sara che ha poi accettato il trono a Uomini e Donne.