1 Il gesto di Mahmood

In queste settimana come ben sappiamo Mahmood è sulla cresta dell’onda. Solo poche settimane fa infatti il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco, con la canzone Brividi, che ha conquistato il cuore dell’Italia intera. Il brano infatti sta scalando le classifiche, confermandosi come una vera hit. I due artisti nel mentre hanno deciso di rappresentare il nostro paese all’Eurovision Song Contest, che come ben sappiamo si terrà a Torino il prossimo maggio. Come se non bastasse Alessandro ha anche annunciato le nuove date del suo tour, che partirà proprio subito dopo la kermesse musicale.

Nel mentre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo sorridere e divertire il web. Come è noto proprio in questi giorni a Milano si sta svolgendo la Fashion Week, uno degli eventi più attesi e in voga dell’anno. Per l’occasione nel capoluogo lombardo giungono celebrità da tutto il mondo, e non mancano nomi di spicco.

Ad arrivare a Milano qualche ora fa è stata anche Kim Kardashian, che ha preso parte a una delle sfilate. A partecipare allo stesso evento è stato anche Mahmood, che ha così deciso di presentarsi alla nota imprenditrice! Sui social così in queste ore sta girando proprio il video del momento in cui il cantante stringe la mano a Kim, e scambia con lei alcune parole. Questo il filmato che è già diventato iconico:

NON ALESSANDRO CON KIM KARDASHIAN AJSJISSJJS pic.twitter.com/kZ1wQP2lSn — glo🪐 (@ciaosonoicaro) February 24, 2022

Nel frattempo questa settimana Alessandro e Blanco sono protagonisti del nuovo numero di Vanity Fair Italia e per l’occasione i due cantanti hanno posato totalmente nudi in copertina. Come se non bastasse nel corso dell’intervista il cantante di Blu Celeste ha risposto a coloro che crede che i due stiano insieme. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.