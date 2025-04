Il primo guanto di sfida ad Amici 24 finisce con una lite! Malgioglio ha fatto annullare la prova e provocato Alessandra Celentano, che si è infuriata con lui. La maestra ha accusato il giudice: “Ti stai rifiutando di fare il tuo lavoro”.

Malgioglio fa infuriare la Celentano

Non c’è Amici 24 senza polemiche! È ciò che si è verificato questa sera durante la quinta puntata del Serale quando nel corso della prima manche c’è stato un guanto di sfida charme. La sfida è stata voluta dalla maestra Alessandra Celentano che, a un certo punto, si è scontrata con Cristiano Malgioglio. Ma cosa è accaduto?

La docente di classico ha voluto questa sfida e ha puntato tutto sulla sua allieva Chiara che ha affrontato la pupilla di Deborah Lettieri, Francesca. Fin da subito Malgioglio si è lamentato, trovando inadeguata la lettera scritta dalla maestra e lo charme sarebbe soggettivo nelle persone. E c’è stato infatti un battibecco con la professoressa.

Se per la maestra Alessandra Celentano era abbastanza facile scegliere la migliore tra le due, si è rivelato l’esatto opposto per Cristiano Malgioglio. La sfida infatti è stata annullata perché il giudice non sapeva scegliere a chi dare il punto.

La mossa di Malgioglio ha fatto arrabbiare non poco la maestra Alessandra Celentano, che ha così litigato con il giudice, il quale sosteneva che per lui si trattava di un parere soggettivo: “Maria mi dispiace ma io non voto. Non posso votare. Non riesco a capire lo charme della danza. Se occupo questo posso sono capace di dire quello che voglio. A me lei la parola charme non deve dirmela. Io ho chiuso”.

A quel punto la Celentano ha domandato a tutti se pensavano che Francesca Tocca avesse charme e tutti hanno risposto affermativamente al quesito. Così la professoressa ha spiegato che lo charme non era soggettivo ma oggettivo: o ce l’hai o non ce l’hai. “Allora non deve fare il giudice mi dispiace. Come può non sapere come e chi votare?”.

Per Elena D’Amario e Amadeus invece sarebbe soggettivo, ma a differenza di Malgioglio hanno preso una decisione e se la prima ha votato per Chiara, il secondo ha scelto Francesca. A quest’ultimo la Celentano ha consigliato di andare dall’oculista.

Con il dente avvelenato Alessandra Celentano ha accusato Malgioglio: “Allora faccia il suo lavoro. Si stai rifiutando di fare il suo lavoro”. Insomma per lei stavolta l’avrebbe combinata grossa. Maria scherzosa, per stemperare la tensione che si era creata, ha detto al giudice che l’avrebbe licenziato. Un modo quello della presentatrice che ormai conosciamo e serve appunto per porre fine alle polemiche e proseguire con la gara di Amici 24.

Niente da fare quindi. Il guanto è stato annullato!