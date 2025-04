L’esibizione di Nicolò ad Amici 24 anche stasera ha regato emozioni. Il cantante infatti ha realizzato con la chitarra elettrica Sinceramente di Annalisa, realizzando una performance che non ha convinto Malgioglio.

Amici 24, Nicolò canta Annalisa

Oramai il talento di Nicolò è sotto gli occhi di tutti. Il cantante di puntata in puntata ha conquistato il pubblico con la sua voce e le sue esibizioni, tanto da risultare tra i preferiti di questa edizione. C’è chi l’ha già incoronato vincitore di questa edizione del talent show per capacità tecniche, vocali e interpretative! Ma è tutto da decidere.

LEGGI ANCHE: Amici 24, chi è il secondo eliminato della quinta puntata del Serale

Con i vari ed eventuali scongiuri del caso da parte di chi lo sostiene, Nicolò continua la sua cavalcata al Serale di Amici 24 e anche stasera ci ha deliziati di una performance di altissimo livello. La sua voce piena, tra vocalizzi e acuti interessanti, lasciano sempre un segno indelebile in tutti coloro che hanno modo di ascoltarlo. E stasera in puntata è stato lo stesso.

Nicolò ad Amici 24 nel corso dell’appuntamento di oggi si è esibito sulle note di Sinceramente di Annalisa. L’ha realizzata con la chitarra elettrica. La sua esibizione ha colpito non solo il pubblico, che gli ha riservato dei grossi applausi, ma anche la giuria ha avuto da commentare, anche se non tutti si sono detti entusiasti.

“A me non sei piaciuto. Sei bravissimo ma da te mi aspetto molto di più”, è stato il commento di Cristiano Malgioglio dopo averlo sentito cantare questa sera in puntata.

Soddisfatta lo è stata invece la sua insegnante Anna Pettinelli, che gongola per aver trovato nel corso di questa edizione di Amici 24 un vero ed enorme talento come Nicolò.

LEGGI ANCHE: Malgioglio annulla il guanto di sfida e scatena il caos, la Celentano s’infuria: “Ti rifiuti di fare il tuo lavoro”

Per ora il suo cammino procede a gonfie vele, vedremo come si evolverà nel corso delle prossime puntate del Serale di Amici 24.