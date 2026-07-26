Ci sono ruoli che rappresentano una sfida artistica e altri che diventano un punto di svolta. Per Malika Ayane, interpretare Eva Perón nel musical Evita è stato entrambe le cose. L’artista milanese torna a raccontare una delle esperienze più intense del suo percorso, quella vissuta nei panni della donna più iconica della storia argentina, protagonista del celebre musical firmato da Andrew Lloyd Webber (musiche) e Tim Rice (testi), debuttato nel West End di Londra nel 1978 e considerato ancora oggi uno dei capolavori assoluti del teatro musicale.

Malika Ayane racconta la sua Evita

Nella produzione italiana, diretta da Massimo Romeo Piparo, Malika Ayane ha vestito i panni di Eva Duarte de Perón (Los Toldos, 7 maggio 1919 – Buenos Aires, 26 luglio 1952), first lady argentina capace di trasformarsi in simbolo popolare, figura politica e mito senza tempo. Un ruolo che, fin dal primo momento, ha suscitato emozioni contrastanti. «Ho provato un grande timore, perché la parte composta da Webber è la più difficile della storia del musical», racconta Ayane. Ma alla paura si è subito affiancata l’entusiasmo: «Ero eccitatissima. Ho sempre pensato che un’artista che riesce a fare anche il musical raggiunga una completezza speciale». A rendere tutto ancora più stimolante era la curiosità di affrontare un linguaggio artistico fino ad allora inesplorato: «L’idea di rimettersi in gioco è una delle cose che amo di più del mio lavoro».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Per Malika il musical non è mai stato soltanto un genere teatrale, ma una sorta di consacrazione artistica. Cresciuta negli Anni ‘80 tra il grande musical angloamericano e il teatro, considera Evita una conquista personale e nell’intervista a Novella 2000 si è raccontata parlando sì di questa incredibile esperienza, ma svelando anche cosa le ha lasciato il lavoro attoriale e quali sono i suoi progetti futuri.

Per scoprire tutto, non perderti l’articolo completo sul numero di Novella 2000 in esclusiva digitale.

Questo articolo è solo un estratto della versione integrale che troverete sul numero di Novella 2000 dal 22 luglio.

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 in promo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play