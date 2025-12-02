I fan italiani saranno felici di sapere che Mediaset ha deciso di fargli un regalo molto speciale: mandare in onda tutti gli episodi dell’amatissima serie TV, Dawson’s Creek. Ecco dove vederla e quando va in onda.

Con Mediaset torna Dawson’s Creek

Dawson’s Creek è una di quelle serie che ha segnato un’intera generazione di appassionati di teen drama. Ora, grazie a Mediaset Infinity, l’iconica serie torna in streaming, e tutti gli episodi saranno disponibili gratuitamente a partire dal 17 dicembre 2025.

Questo è il regalo perfetto per chi ha amato le vicende di Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter e Jen Lindley, e non vuole perdersi neanche un capitolo delle loro storie di adolescenti alle prese con amori, sogni e delusioni.

Gli episodi in streaming: da quando

Quando sono in onda gli episodi di Dawson’s Creek?

A partire dal 17 dicembre, tutti gli episodi di tutte le stagioni saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Se non hai mai visto la serie, questa è l’occasione giusta per scoprirla o per rivivere le emozioni dei primi amori, delle lotte adolescenziali e dei sogni di futuro, il tutto con un cast che ha fatto la storia della televisione.

Potrai seguire le avventure dei protagonisti, interpretati da James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams, che hanno reso Capeside uno dei luoghi più iconici della TV.

Dove guardare Dawson’s Creek

Dal 17 dicembre, tutti gli episodi di Dawson’s Creek dove si possono guardare?Saranno disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity, piattaforma che permette di godersi la serie in streaming.

Sarà sufficiente creare un account gratuito per accedere a tutta la saga del teen drama che ha fatto sognare intere generazioni.

Rivivere Dawson’s Creek in streaming ti permetterà di immergerti nella nuovamente nella trama e rivivere le vicende dei protagonisti. Non perderti questo ritorno in grande stile!

