Stando alle ultime voci di corridoio che giungono direttamente dalla Spagna, tra Alice Campello e Alvaro Morata ci sarebbe di nuovo una crisi in corso.

Le ultime news su Alice Campello e Alvaro Morata

Si torna a parlare di Alice Campello e di Alvaro Morata. Come è noto a tutti, negli ultimi mesi spesso la coppia è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Non molto tempo fa i due avevano anche affrontato una lunga crisi, che aveva portato alla momentanea rottura. Negli ultimi tempi tuttavia era sembrato che tra Alice e Alvaro fosse tornato il sereno e le recenti dichiarazioni d’amore avevano rasserenato i fan. Tuttavia da qualche ora si mormora che la coppia stia attraversando nuovamente un periodo non semplice.

Stando ad alcuni indizi notati dagli utenti, tra Alice Campello e Alvaro Morata sarebbe scoppiata una nuova crisi. Tutto è iniziato quando proprio la modella ha postato alcuni scatti in cui non appare la fede nuziale. Allo stesso tempo il calciatore ha modificato la sua bio Instagram, rimuovendo la frase: “marito di Alice”. Un gesto, questo, che ha allarmato i fan e che ha spinto i più a credere che i due siano nuovamente ai ferri corti. Ma non è finita qui. Ad alimentare le teorie è stato il giornalista spagnolo Javi Hojos, che ha confermato la presunta crisi tra Alice e Alvaro. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Posso confermarlo. Stanno attraversando una crisi. Si amano tantissimo, non ci sono terze persone. Non ci sono stati tradimenti, si amano. Ma all’interno di questa situazione di ritorno e riconciliazione, stanno attraversando una crisi. Non vuol dire che la loro relazione sia arrivata alla fine. Entrambi stanno lottando per la famiglia e i loro figli”.

Al momento però né Alice Campello né Alvaro Morata hanno confermato le voci di corridoio e attualmente dunque non resta che attendere news ufficiali per saperne di più in merito.

