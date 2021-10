1 Adriana e Sonia criticano Manuel Bortuzzo

Il riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié torna a far parlare i vipponi in Casa, ma anche fuori. Specie nel momento in cui, ancora una volta il ragazzo dopo aver tentato un approccio l’ha allontanata perché ripensava all’ex, come vedremo in seguito.

I baci che ci sono stati tra i due nel corso della settimana (dopo che lui le aveva detto in precedenza di stargli alla larga tanto da distaccarsi per giorni e giorni) hanno comunque suscitato qualche critica. Se inizialmente Manuel non voleva saperne, ieri ha pronunciato la seguente frase dopo la clip: “La cosa più bella sarà fuori vedrai“, rivolgendosi a Lucrezia.

A quel punto però a smuovere qualche critica sono state le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che hanno bacchettato Manuel Bortuzzo. La prima a prendere la parola è stata la moglie di Paolo Bonolis:

“Cioè Manuel sta dicendo che ha intenzione di fidanzarsi con Lulù fuori? No?” – si apprende da Biccy – “Allora ti dico solo una cosa Manuel, dato che è evidente che state su due piani differenti. Lulù è molto presa, tu no. Lei in questo momento sta sperando in happy ending, ma credo che tu sappia che ci sono ferite nell’anima che non sono evidenti come quelle fisiche, ma che esistono”.

A fare da eco alle parole di Sonia Bruganelli è arrivata anche Adriana Volpe. Esattamente come la collega anche lei ha avuto da ridire sui comportamenti di Manuel Bortuzzo:

“Non illuderla, ti prego. Nelle settimane precedenti hai fatto una battaglia per allontanarla. Lei ha dimostrato di essere una ragazza che ha grosse fragilità, quindi io ti chiedo per favore di avere un occhio di riguardo. Quando sei entrato hai detto che non vuoi sconti ed io non te ne faccio. Ad oggi andrei un po’ in protezione su Lulù. Non fai il giochino che prima la prendi, poi l’allontani, poi la riprendi. Questo è il mio pensiero”.

Gli alti e bassi tra Manuel e Lulù… l'opinione di Adriana è molto chiara. #GFVIP pic.twitter.com/zN0BcBvDOF — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2021

(VIDEO COMPLETO QUI) Manuel Bortuzzo ha provato a giustificare i suoi comportamenti e spiegarsi con le due opinioniste, così come con Lulù Selassié. Ora sarà curioso scoprire cosa succederà tra i due, specie ora che lui pare sia ritornato a pensare all’ex fidanzata…