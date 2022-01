1 Manuel sbotta contro Katia Ricciarelli

Non c’è un attimo di pace nella Casa del GF Vip e stavolta non facciamo riferimento alla neo entrata Delia Duran che già ha avuto da litigare con Soleil Sorge. Parliamo piuttosto della reazione di Manuel Bortuzzo alle richieste di Katia Ricciarelli nel post puntata. Il ragazzo sembra aver totalmente perso la pazienza con la cantante lirica ed è sbottato. Ma analizziamo nel dettaglio l’accaduto.

Poco dopo l’appuntamento del venerdì, come al solito i vipponi si trovano a consumare la cena e non manca la baraonda in cucina tra pile di piatti e pentole da lavare. Katia Ricciarelli ha così chiesto aiuto ai suoi compagni di avere un aiuto, lamentandosi del disordine. Manuel Bortuzzo fin da subito ha provato a tranquillizzarla, spiegando che avrebbero terminato di fumare e mangiare e l’avrebbero raggiunta: “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire… finiamo di mangiare ed arriviamo”. A placare gli animi ci ha provato anche Lucrezia Selassié, la quale ha dato la medesima versione del ragazzo.

La risposta di Manuel Bortuzzo, però, sembra essere stata poco soddisfacente. Katia Ricciarelli ha continuato a borbottare, molto seccata. L’atteggiamento dell’ex moglie di Pippo Baudo ha portato il giovane a sbottare contro di lei: “Katia va a letto va che è meglio… e non scassare la m*****a!”, mentre tutti gli altri presenti in veranda hanno iniziato a ridacchiare, prendendo le parti di Manuel. Ecco il preciso istante raccolto in questi video postati sui social…

3:41 la vecchia rompe le balle per i piatti



Lulù ha spiegato mille volte che lei è Manuel hanno bevuto solo il latte



La vecchia risponde a Lulù e continua.🙄



Manuel: Katia vai a letto va che è meglio scassa la m..kia 🤣🤣🤣✈️ grande Manuel Finalmente 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/DeEp5NfjQM — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 15, 2022

Katia: mi date una mano?

Manuel: finiamo di fumare e arriviamo

K continua a lamentarsi

M: chi ha mangiato se ne è andato a dormire

K continua

M: certo

K continua

M: finiamo di mangiare ed arriviamo

K continua

M: va a letto va e non scassare la minchia #gfvip pic.twitter.com/Yz28uir7lX — DarkMode (@me_darkmode) January 15, 2022

Un episodio che sta già facendo discutere tra gli utenti del web. Intanto altro argomento di risalto è il ritiro di Manuel Bortuzzo che, salvo colpi di scena, dovrebbe arrivare tra pochi giorni…