L’attesa è finita per gli amanti del genere thriller: il panorama letterario italiano accoglie una nuova, potente voce. Maria Carboni fa il suo esordio con un’opera destinata a far discutere e a emozionare, portando in libreria una storia di caduta e risalita tutta al femminile.

Un esordio letterario che lascia il segno

Arriverà sugli scaffali di tutta Italia il prossimo novembre il romanzo d’esordio intitolato Tradita, pubblicato dalla nota casa editrice Baldini + Castoldi. Si tratta di un legal thriller che scava nelle profondità dell’animo umano, analizzando le sfumature tra la ricerca della giustizia e il desiderio di vendetta. L’autrice, Maria Carboni, nata a Roma e con un passato formativo trascorso a Los Angeles, ha riversato in queste pagine un’intensità emotiva rara, frutto anche del suo vissuto personale.

“Scrivere Tradita è stato come guardarmi dentro, mettere su carta le mie fragilità, le mie paure, ma anche la mia forza”, ha dichiarato la scrittrice, sottolineando come la protagonista, Pazienza Mantovani detta Paz, rispecchi le sfide affrontate da molte donne. Maria Carboni, madre e donna che ha superato grandi ostacoli, utilizza la scrittura rigorosamente a mano come strumento di libertà.

Dalla pagina allo schermo: un cast stellare

La trama segue le vicende di Paz, un avvocato che, incastrata in un sistema corrotto, si trasforma in Madame X, una figura di rivalsa spietata. Il potenziale narrativo di Tradita è tale da aver già ispirato una trasposizione cinematografica di rilievo internazionale. Il film vedrà la partecipazione di attori del calibro di Giancarlo Giannini, Angela Molina, Manuela Arcuri, William Levy e Fernando Lindez.

