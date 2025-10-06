A Che Tempo Che Fa, Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione al timone di Domenica In, poi ha spiazzato con una dichiarazione. Ecco cosa ha detto la conduttrice nel programma in onda ieri sera su Nove.

Domenica In, Mara Venier lascia il programma

Mara Venier ha deciso: questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Dopo 17 stagioni da padrona di casa del programma di punta della domenica di Rai Uno, la conduttrice ha fatto l’annuncio durante la prima puntata di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio.

Con grande entusiasmo, Mara Venier ha raccontato di aver preso l’aereo, pur di partecipare nella trasmissione del Nove: “Per essere qui ho preso l’aereo, che non prendo mai perché ho un po’ di paura. Se sono stanca? Sono sveglia dalle 5 del mattino, ma sono felice”.

Poi è arrivata la dichiarazione che ha spiazzato tutti da parte di Mara Venier:

“Basta, è finita, dai. No, è l’ultimo anno. Lo dico sempre, poi cominciano a scrivere. Ma non posso venire qui l’anno prossimo? Vengo a divertirmi, a stare con te. Ho già un impegno, con te!”

Mara che si prenota per il Tavolo 26/27 #CTCF pic.twitter.com/Pty2L5WltY — SOTER (@SonoSoter) October 5, 2025

Parole che lasciano poco spazio ai dubbi. Se così fosse dunque Mara Venier non sarà più protagonista della domenica di Rai 1 nella prossima stagione. E, sempre se così fosse, non è escluso che la vedremo al tavolo di Che Tempo Che Fa come presenza fissa. Una mossa che, secondo Fanpage, avrebbe inizialmente generato qualche tensione in Rai, ma che poi è stata “bilanciata” concedendole solo alcune ospitate.

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha raccontato anche la gioia di ritrovare amici come Giucas Casella, Enzo Iacchetti e Mara Maionchi: “Ho proprio bisogno di stare tra amici e di divertimento”, ha detto con la sua consueta sincerità.

Il pubblico di Rai Uno dovrà quindi prepararsi a salutare una figura storica della domenica televisiva. Salvo ripensamenti. Ma una cosa è certa: anche lontano da Domenica In, Mara Venier continuerà a farci compagnia in TV con nuovi progetti, se così fosse.