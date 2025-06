Da settimane si mormora che il prossimo anno ad affiancare Mara Venier a Domenica In ci sarà un volto maschile. Adesso spunta il nome del celebre volto che la conduttrice vorrebbe con lei. Ecco di chi si tratterebbe.

Il retroscena su Mara Venier

Lo scorso anno, come accaduto più volte anche in passato, Mara Venier ha annunciato che quella appena conclusa sarebbe stata la sua ultima edizione di Domenica In. Ciò nonostante sembrerebbe che la conduttrice non sia ancora pronta a dire definitivamente addio alla fortunata trasmissione di Rai 1 e che a settembre tornerà nuovamente al timone del programma. Tuttavia pare anche che i vertici Rai stiano pensando a un cast allargato e in rete si mormora che ad affiancare la Venier possa esserci un volto maschile.

Naturalmente sul web non sono mancate le indiscrezioni e sono così spuntati i nomi di Cristiano Malgioglio, che tuttavia avrebbe rifiutato, di Gabriele Corsi e di Riccardo Rossi. Adesso, come se non bastasse, si sta facendo largo una nuova voce di corridoio, che ha già attirato l’attenzione degli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Selvaggia Lucarelli, sembrerebbe che Mara Venier abbia le idee ben chiare e che vorrebbe al suo fianco a Domenica In un celebre volto del mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Nek. Solo negli ultimi mesi, come in molti di certo sapranno, il cantante è stato protagonista di ben due programmi di intrattenimento sulla rete pubblica e sarebbe di conseguenza il nome perfetto per affiancare la conduttrice.

Attualmente però pare che l’artista non abbia ancora accettato e non è chiaro dunque se sarà lui a spuntarla. Di certo però tra qualche settimana, in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva, ne sapremo di più in merito.