In diretta al TG1 con commozione Mara Venier ha ricordato Pippo Baudo, visibilmente provata dalla notizia della sua morte. Ha parlato del loro legame umano e professionale, definendolo “una persona che ha sempre fatto parte della mia vita”. Con le lacrime agli occhi, ha concluso: “Gli devo tutto, sto malissimo”.

Le lacrime di Mara Venier in diretta TV

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto all’età di 89 anni. Tra i tanti volti noti che hanno voluto omaggiarlo, Mara Venier ha scelto di farlo in diretta, collegata con l’edizione straordinaria del TG1. La conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione, scoppiando in lacrime mentre parlava di un uomo che ha rappresentato per lei molto più di un collega.

“Questa notizia è stata per me devastante, non me l’aspettavo, anche se sapevo che non stava bene”, ha detto con la voce rotta. “Mi è sempre stato vicino, è stata una persona che ha fatto parte della mia vita”.

Mara Venier, che ha raccolto il testimone di Domenica In proprio da Baudo, ha spiegato quanto sia stato importante per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. “È una persona che ha sempre fatto parte della mia vita, anche Renzo (Arbore ndr.) è devastato, l’ho sentito poco fa. Eravamo molto uniti, solidali, tra noi c’era una profonda e vera amicizia”.

Interrotta più volte dall’emozione, Mara Venier ha chiesto scusa al pubblico con un semplice e toccante: “Sto malissimo, scusate”.

Poi ha voluto ricordare l’enorme influenza che Baudo ha avuto su di lei, anche come mentore e guida: “Gli devo molto come lavoro e consigli. Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnato quello che so”. E ha aggiunto con affetto e stima: “Di lui ho apprezzato il coraggio di dire sempre quello che pensava, era un uomo libero e lo è sempre stato”.

Una dichiarazione intensa, piena di affetto quella di Mara Venier, che racconta quanto profondo fosse il legame con un mito della televisione italiana come Pippo Baudo.