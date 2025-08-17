Con commozione Katia Ricciarelli ha ricordato con affetto l’ex marito Pippo Baudo, morto ieri all’età di 89 anni. 18 anni d’amore insieme e, nonostante la separazione, ha mostrato sempre vicinanza e affetto per lui: “Non credevo fosse vero, sono molto scossa dalla notizia”

Le parole di Katia Ricciarelli per Pippo Baudo

Tra i tanti volti noti dello spettacolo italiano che hanno espresso dolore per la scomparsa di Pippo Baudo, morto il 16 agosto all’età di 89 anni, c’è anche Katia Ricciarelli, soprano e sua ex moglie. Il loro matrimonio, durato dal 1986 al 2004, è stato uno dei più noti della televisione italiana. Nonostante la separazione, tra i due è sempre rimasto un legame profondo, segnato da affetto e rispetto reciproco.

In un’intervista all’Adnkronos, Katia Ricciarelli ha condiviso la sua commozione: “Al di là di come sono andate le cose tra noi, spero di rincontrarlo lassù, e di farci quattro risate”. Parole che rivelano un dolore sincero, ma anche una dolcezza nel ricordare l’uomo con cui ha condiviso 18 anni della sua vita.

La soprano ha ammesso di essere profondamente scossa dalla notizia: “Non ci vedevamo da tempo, ma non si possono cancellare quasi vent’anni insieme. All’inizio non credevo fosse vero, anche perché in passato erano già circolate false notizie sulla sua morte”.

Nonostante la fine del loro rapporto, Katia Ricciarelli ha sottolineato quanto forte sia stato il sentimento che li ha uniti: “Ci siamo sposati per amore. Ho sempre detto che Pippo era il numero uno, un professionista straordinario e un uomo di grande valore”.

Ricordando un incontro avvenuto dopo tanti anni, ha rivelato che tra loro era rimasto un affetto immutato: “Quando ci siamo rivisti, sembrava che il tempo non fosse passato, come se nulla fosse accaduto”.

E infine, con voce commossa, Katia Ricciarelli ha concluso: “Oggi si chiude un’altra parentesi importante della mia vita. Quando verrà il mio momento, spero di ritrovare Pippo e di poter sorridere ancora insieme”.