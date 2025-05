Quanto entusiasmo! Stefano De Martino insieme a Geoiler e Biagio Izzo non contengono la gioia per lo scudetto del Napoli

Gioia incontenibile per Stefano De Martino, Geolier e Biagio Izzo. I tre erano presenti allo Stadio Maradona e al triplice fischio che ha sancito la vittoria del Napoli, sono scesi in campo. Qui è esplosa la festa con tanto di invasione e festeggiamenti nella diretta di DAZN, tra canti, gavettori e reazioni a caldo.

Stefano De Martino festeggia lo scudetto del Napoli

Una notte da sogno con un finale da favola, che Stefano De Martino, Geolier e Biagio Izzo non volevano certamente perdersi. Il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia battendo il Cagliari 2-0 allo Stadio Maradona nella serata di ieri, davanti a un pubblico in estasi. Una vittoria sofferta e attesissima, che arriva al gong dell’ultima giornata di campionato. Un solo punto di vantaggio sull’Inter, anch’essa vincente in trasferta contro il Como, ha fatto esplodere di gioia gli azzurri!

Le tribune erano gremite di passione e volti noti: Geolier, Stefano De Martino e Biagio Izzo erano tra i tifosi vip presenti allo stadio. Al triplice fischio finale, l’entusiasmo ha travolto tutto e tutti. I tre sono scesi in campo invadendo pacificamente il rettangolo verde, proprio mentre l’inviato di DAZN Alessio De Giuseppe era in diretta per raccogliere le prime reazioni a caldo.

Il giornalista ha cercato di mantenere la calma, ma è stato subito travolto dai festeggiamenti: Stefano De Martino lo ha avvolto con la sciarpa azzurra, invitandolo a saltare insieme a loro mentre intonavano lo storico coro “I campioni dell’Italia siamo noi”. Anche Geolier e Biagio Izzo hanno preso parte al momento goliardico, culminato in un gavettone in piena regola per il povero inviato.

Biagio Izzo, emozionato e ancora incredulo per l’impresa realizzata, ha commentato: “È una goduria che non si può capire”, sottolineando il sapore speciale di questa vittoria così combattuta. Stefano De Martino ha aggiunto: “Questo è lo scudetto degli scugnizzi, ragazzi”, a ricordare lo spirito di una squadra e di una città che non smettono mai di sognare.