In puntata durante la semifinale di Sognando Ballando presente anche Marcella Bella, scesa in pista per un’esibizione. L’artista ha cantato in playback, dimenticando poi il microfono a centro studio. L’imprevisto è diventato virale.

Marcella Bella canta in playback

Durante la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle, andata in onda venerdì 23 maggio, abbiamo assistito non solo ai festeggiamenti per la vittoria del Napoli. Sul palco è arrivata anche Marcella Bella, tra gli ospiti d’eccezione della serata. A catalizzare l’attenzione del pubblico non è stata soltanto la voce dell’artista siciliana, bensì un curioso imprevisto che ha regalato a lei e al pubblico un momento decisamente inaspettato.

La cantante, fan della trasmissione come per sua stessa ammissione, stava eseguendo il suo brano “Pelle diamante”. La canzone è stata la colonna sonora di una coreografia intensa e appassionata firmata da Aly-Z e Moreno Porcu. In un momento studiato per valorizzare i ballerini, Moreno ha raggiunto Marcella sul palco per accompagnarla con eleganza verso il lato della pista. Ma proprio mentre si lasciava guidare dalla scena, Marcella Bella ha dimenticato il microfono sull’asta!

Come si vede dal video circolato in rete, non ci si è fermati. La base infatti ha continuato a suonare, svelando in maniera del tutto involontaria l’uso del playback, mentre l’artista si ritrovava, imbarazzata, “senza voce” e microfono tra le mani.

Marcella Bella si sposta mentre canta per far entrare i ballerini che devono coreografare la sua canzone di Sanremo MA si ritrova senza microfono #sognandoballandoconlestelle pic.twitter.com/pTFc7xfpvg — GraceSomehow (@LaSambruna) May 23, 2025

Nonostante l’attimo di esitazione, la produzione è prontamente intervenuta per risolvere la situazione, porgendo un secondo microfono a Marcella Bella per concludere al meglio l’esibizione.

Il pubblico ha accolto l’inconveniente con ironia e affetto. In studio non sono mancati gli applausi, apprezzando comunque la presenza scenica dell’artista, che ha reagito in maniera molto professionale. Sui social il momento che ha coinvolto Marcella Bella è diventato virale in pochi istanti.

Un episodio che ha fatto chiacchierare sul web, ma dimostra come lo spettacolo sia proseguito…. nonostante l’imprevisto!