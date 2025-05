Vi state chiedendo chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle? Stasera è andata in onda su Rai 1 la finale che ha visto trionfare Chiquito accompagnato da Anastasia Kuzmina. Grazie a questo trionfo il vincitore si aggiudica la possibilità di entrare a far parte dei nuovi maestri della prossima edizione autunnale di Ballando con le Stelle.

Ecco chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle

È andata in onda stasera, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, la tanto attesa finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off del celebre dance show ideato da Milly Carlucci.

Una serata ricca di emozioni, spettacolo e talento, che ha visto salire sul palco otto coppie di aspiranti ballerini pronti a tutto pur di conquistare l’ambito titolo di nuovo maestro per l’edizione autunnale del programma. Chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle?

Le coppie finaliste che sono scese in pista sono: Aly Z e Moreno Porcu; Chiquito e Anastasia Kuzmina; Hugo Nordström e Giada Lini; Janiya Mami e Pasquale La Rocca (sostituito da Filippo); Mario Cecinati e Veera Kinnunen; Valentina Fiori e Nikita Perotti; Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia; Yuri Orlando e Alessandra Tripoli.

Tutti i concorrenti di Sognando Ballando con le Stelle hanno avuto l’occasione di esibirsi in coreografie inedite al fianco di ex concorrenti vip, in una sfida che ha unito passato e futuro dello show.

Gli abbinamenti speciali hanno portato sul palco accoppiate d’effetto: Yuri ha danzato con Federica Pellegrini, Hugo con Federica Nargi, Mario con Bianca Guaccero, Chiquito con Wanda Nara, Vanessa con Massimiliano Ossini, Aly-Z con Tommaso Marini, Valentina con Francesco Paolantoni, mentre Janiya si è esibita con Gabriel Garko.

Il vincitore di Sognando Ballando è…

Tra performance mozzafiato, giudizi severi e momenti di grande spettacolo, abbiamo scoperto chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle? A conquistare il favore della giuria e del pubblico da casa sono stati Chiquito e la sua partner di ballo (già tra i professionisti) Anastasia Kuzmina, che si sono aggiudicati la vittoria finale. L’esibizione, intensa e tecnicamente impeccabile, ha evidenziato non solo la padronanza del ballo, ma anche una forte capacità comunicativa e didattica, fondamentale per il ruolo che lo attende.

Ora sapete quindi chi ha vinto Sognando Ballando le Stelle. Con questo trionfo, Chiquito e la sua insegnante hanno dato modo al ballerino di guadagnarsi un posto tra i professionisti del dance show, entrando nel cast della prossima stagione autunnale.

Milly Carlucci, emozionata e felice, ha ringraziato il pubblico e tutti i protagonisti di questa edizione speciale, che ha saputo regalare una novità al format mantenendo intatta la sua essenza. Con la vittoria di Chiquito, si chiude la prima stagione di Sognando Ballando con le Stelle.