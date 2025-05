In una recente intervista Nicolò Filippucci ha parlato non solo del sogno di duettare con Olly, ma anche della splendida amicizia con TrigNo

Nicolò Filippucci sogna il duetto con Olly e su TrigNo…

Con la fine di Amici 24 e l’uscita del suo primo EP, Nicolò Filippucci si sta facendo conoscere meglio. Un ragazzo semplice, timido ma profondo, con una sensibilità che emerge anche nelle sue canzoni. In un’intervista a FQMagazine con Andrea Conti, il giovane artista umbro ha raccontato il suo percorso all’interno del talent e le emozioni legate a questa nuova fase della sua vita, senza dimenticare il legame indissolubile instaurato con TrigNo.

A proposito di rapporto intenso vissuto con il compagno di Amici, tra i più vicini a lui durante il percorso, ha confidato: “Mi ricordava mio fratello. Duro fuori, ma buono dentro. Con lui mi sono sentito a casa”.

Il discorso si è spostato poi su altri temi molto cari a Nicolò. Tra i brani inediti non portati sul palco della scuola c’è “Occhi stanchi”. Una canzone nata in casetta e ispirata a una storia vera, vissuta da una sua amica che ha perso una persona cara. “Ho cercato di immedesimarmi nel suo dolore”, ha ammesso Nicolò Filippucci. Poi ha confessato di aver sempre sentito un legame speciale con il nonno, musicista come lui, anche se non l’ha mai conosciuto: “Mi piace pensare che la musica sia un ponte invisibile tra me e lui”.

L’esperienza ad Amici ha cambiato Nicolò, perché ha avuto modo di ampliare i suoi ascolti: “Ho iniziato a esplorare anche la musica emergente. Mi ha colpito molto Olly, mi piacerebbe tanto collaborare con lui”. Per quanto riguarda invece il rapporto con il futuro ha ammesso di aver avuto paura, ma ora ha capito di potercela fare.

Le parole di Nicolò

Nicolò Filippucci peraltro non si aspettava tutto l’affetto ricevuto dopo la clamorosa eliminazione: “Sono molto severo con me stesso, non mi dico mai ‘sei bravo’. Sentire tante persone che apprezzano il mio modo di essere mi ha toccato”. E ancora: “Mi sarebbe piaciuto per completare il cerchio, ma va bene così. Il mio percorso è appena iniziato”.

Prima di dedicarsi alla musica, nella vita di Nicolò Filippucci c’era la pallanuoto:

“Ho lasciato lo sport dopo dieci anni. È stata una decisione difficile, ma ho scelto di seguire un’altra strada. Lo sport mi ha insegnato la disciplina che ora metto nella musica”. Poi ha aggiunto: “Non ho ancora sbloccato tutto, ma sto imparando a vivere le mie emozioni grazie a ciò che scrivo e canto”.