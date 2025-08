Nelle scorse settimane Jenny Guardiano aveva paragonato il suo ex Tony Renda ad Alessio di Temptation Island. Una frecciatina che ha portato ora il deejay a replicare e la sua risposta vi spiazzerà!

Tony Renda replica all’ex Jenny Guardiano

Tra i telespettatori che hanno seguito questa edizione di Temptation Island, c’è anche Tony Renda, protagonista della passata stagione insieme alla sua ormai ex Jenny Guardiano. Il deejay in un’intervista a Fanpage.it ha rivelato che ormai non c’è più estate senza quello che è ormai diventato il suo programma preferito dopo averlo vissuto a pieno.

La sua ex fidanzata Jenny Guardiano sui social ha preso in prestito una foto in cui si paragonava Tony Renda ad Alessio di questa edizione di Temptation Island. Una frecciatina che non è passata inosservata e che adesso trova una pronta replica da parte del diretto interessato. Durante l’intervista Tony ha dichiarato:

“La somiglianza c’è”, ha ammesso. Poi ha aggiunto: “Speravo che lui avesse atteggiamenti diversi, alcuni hanno fatto discutere”, senza aggiungere dell’altro e tantomeno dare adito alla stoccata della sua ex fidanzata.

Cosa c’è di vero in Temptation Island

Spesso una fetta di pubblico ha messo in dubbio la veridicità di Temptation Island. Specie poi dopo le parole di Perla e Lino a Falsissimo, da Fabrizio Corona. Per quanto lei abbia chiarito la sua posizione, ne è nato un polverone che ha suscitato la dura reazione di alcuni ex protagonisti del programma.

Adesso la stessa domanda è stata posta anche a Tony Renda: cosa c’è di vero e cosa no di Temptation Island? Ecco cosa ha risposto lui:

“Molti personaggi che sono usciti dal programma non hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Io non ho mai sentito la pressione di un ruolo, è stato tutto reale. Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi, nessuno mi ha detto di comportarmi in un determinato modo”.

Intanto a Tony Renda piacerebbe molto tornare in TV dopo Temptation Island. Prima non aveva di questi pensieri ed era convinto di non avere i giusti contenuti per poter entrare a far parte del mondo del piccolo schermo. Ora però si è convinto e non disdegnerebbe un nuovo reality. Chissà se sarà preso in considerazione!