Marco Mengoni è stato avvistato al concerto che Mahmood ha tenuto a Milano ieri sera. Ecco il video mentre balla sulle note di ‘Barrio‘.

Marco Mengoni al live di Mahmood

Ieri sera molti degli abitati di Milano hanno preso parte al concerto di Mahmood presso il Forum di Assago. Una notte all’insegna delle canzoni più iconiche dell’artista e piena di momenti dedicati all’intrattenimento puro e semplice. Alessandro, questo il suo vero nome, è apprezzato per le sue doti da performer e non delude mai i fan che lo vanno a vedere live.

LEGGI ANCHE: Questo orologio rosa sfoggiato da Fedez al GP di Monaco ha un prezzo esorbitante che non immaginate nemmeno

Anche questa volta, quindi, gli spettatori sono rimasti molto soddisfatti e vogliamo sottolineare anche la presenza di alcuni volti famosi. Al Forum era presente per esempio Stefano De Martino, con il quale il cantante si è scambiato un abbraccio e un bacio sulla guancia.

LEGGI ANCHE: Silvia Toffanin spiazza Daniele Doria con una domanda su Alessio

Ma, come possiamo vedere dal video qui sotto, i più attenti hanno notato anche la presenza di Marco Mengoni. Anche se la luminosità non è un granché, a un certo punto le luci si accendono e rivelano il suo viso e il suo corpo mentre ondeggia sulle note di ‘Barrio‘.

Marco Mengoni en el concierto de Mahmood OTRA VEZ (cuántas van ya) 😭❤️ https://t.co/u6doODBIpG — Cris • 🪞 (@Maruxshe) May 25, 2025

La sua presenza non sorprende i fan, né di Marco Mengoni né di Mahmood, in quanto i due cantanti sono sempre stati ottimi amici. Lo hanno dimostrato già in passato quando hanno condiviso brevemente, insieme ad Amadeus, il palco del Festival di Sanremo nel 2024.

Siamo certi che anche Mahmood presenzierà nei prossimi mesi ai concerti di Mengoni. Quest’ultimo partirà in tour da Torino l’8 ottobre 2025 e, girando l’Europa, concluderà il suo viaggio il 10 dicembre dello stesso anno a Madrid. Insomma, degli eventi imperdibili e che attendiamo di capire se comprenderanno anche una comparsata dei suoi colleghi altrettanto famosi.