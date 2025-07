In queste ore Marco Mengoni ha deciso di postare sui suoi profili la foto di un cartellone realizzato da una fan durante un concerto. Sui social però scoppia la polemica e la ragazza in questione è costretta a intervenire.

Polemica dopo la foto postata da Marco Mengoni

Sta per concludersi il fortunato tour di stadi di Marco Mengoni, che ha registrato un sold out dietro l’altro. In queste ore tuttavia una foto postata sui social dal cantante ha dato il via a una polemica che non è passata inosservata. Tutto è iniziato quando l’artista ha deciso di pubblicare l’immagine di un cartellone realizzato da una fan durante uno degli ultimi concerti. Il messaggio della ragazza, che ha dato il via al caos, recita: “Mia mamma doveva essere qui. Ora ci guarda da lassù con la tua”. Mengoni, avendo capito le buone intenzioni della fan, ha scelto di condividere sui suoi profili questo toccante cartello. In molti però non hanno apprezzato la cosa e a quel punto le malelingue hanno iniziato ad attaccare la ragazza con commenti durissimi.

La persona in questione così, a seguito di quanto accaduto, ha deciso di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione, spiegando il perché del suo gesto. La fan di Marco Mengoni ha così dichiarato:

“Sono io questa ragazza. Voi pensate solo a giudicare. Ho perso mia madre quest’anno e il dolore è intenso. Dovevo andare al concerto con lei, quindi sì, ho voluto fare questo cartello. Potete pensare quello che volete ma è meglio concentraci su battaglie più importanti”.

A quel punto tanti altri fan di Marco Mengoni, e non solo, hanno iniziato a prendere le parti della ragazza, che ha così ricevuto il supporto di numerosi utenti. Il cantante nel mentre si prepara ad affrontare le ultime date del suo tour, in attesa della partenza della leg nei palasport in autunno.