Nelle ultime ore sul web si è diffuso un rumor secondo cui Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro si occuperanno dei casting delle prossime edizioni del Grande Fratello.

Maria De Filippi in soccorso del Grande Fratello

Una futura collaborazione in arrivo tra Maria De Filippi e il padre di tutti i reality? Questo è il rumor che sta circolando nelle ultime ore sul web. A riportare l’indiscrezione è stata la giornalista Grazia Sambruna in un articolo scritto per il sito Affari italiani.

Secondo quanto si legge De Filippi potrebbe accaparrarsi della scelta dei futuri concorrenti che entreranno in futuro nella casa del Grande Fratello. Una scelta che potrebbe rivelarsi senz’altro vincente.

Il gruppo di lavoro di una delle conduttrici più amate della tv ha da sempre dimostrato ottime capacità nella scelta del casting. Prendiamo ad esempio le ultime due fortunate edizioni di Temptation Island. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia quest’anno ha avuto due edizioni in onda a distanza di pochi mesi l’una dall’altra.

Risultato? Entrambe hanno avuto ottimi ascolti e hanno lanciato personaggi che sono stati poi “riciclati” in altri programmi. Martina De Ioannon, una delle fidanzate della versione estiva, è adesso seduta sul trono di Uomini e Donne.

Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, protagonisti di un triangolo dell’edizione autunnale di Temptation Island, sono attualmente tre concorrenti del Grande Fratello.

Di fatto Maria De Filippi già da qualche anno fornisce, indirettamente, gieffini per la casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che l’anno scorso la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha monopolizzato l’attenzione del pubblico con la loro storia d’amore.

Cosa c’è di vero in queste voci sull’arrivo della ‘sanguinaria’ al GF? Si tratta di un’ipotesi o semplicemente di fanta-tv? Attualmente non abbiamo informazioni precise sull’argomento ma ci sentiamo senza dubbio di promuovere un’eventualità di questo tipo.