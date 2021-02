2 Le prime parole di Maria Teresa

Maria Teresa Ruta è tornata sui social! Dopo l’eliminazione a sorpresa dal Grande Fratello Vip dello scorso venerdì, che l’ha vista perdente in un televoto contro Samantha de Grenet e Andrea Zenga, la Ruta ha lasciato le sue prime parole sul suo profilo Instagram. Il primo commento della conduttrice dopo l’uscita dalla casa del GF Vip è rivolto ai tanti fan che l’hanno sostenuta in questo percorso e hanno riempito i suoi canali social di messaggi e commenti.

Maria Teresa ha condiviso nelle sue stories il video di un disegno che le è stato dedicato da una fan su Twitter. “Ciao! Sono qui, sto bene ma sapete che ci vuole del tempo per riprendermi un po’ – ha scritto – sono stata sommersa da messaggi, WhatsApp e poi…è arrivato Roberto! (il compagno, ndr) Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò! Dovessi finire a Ferragosto“.

“Vi lascio questo bellissimo video che mi ha commosso. Grazie di tuto questo enorme affetto, siete tantissimi, forse troppi? La Ruta è con voi! Ci vediamo presto“, ha concluso. Maria Teresa Ruta ha poi lasciato una lunga nota vocale in un gruppo Instagram a lei dedicato, che potete ascoltare qui di seguito. “Siete mitici, ma come mi state sostenendo, che affetto che mi avete dato. Sono scioccata dal vostro amore! Qualcuno ha scritto siamo solo fanpage, non è vero. Grazie“, ha dichiarato la Ruta trattenendo a stento le lacrime.

Con molta probabilità, lunedì sera Maria Teresa sarà chiamata ad un confronto in casa con i suoi ex coinquilini. Molto atteso il suo incontro con i suoi amici (o ex?) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui sembra non essersi lasciata nel migliore dei modi. Riusciranno a trovare l’intesa di un tempo?

