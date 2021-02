2 La foto di Maria Teresa Ruta che fa discutere

Maria Teresa Ruta è stata senza ombra di dubbio alcuno una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice e giornalista è stata eliminata a sorpresa lo scorso venerdì dopo aver superato indenne 16 televoti. Una volta fuori dalla casa la Ruta ha avuto modo di avere un confronto con suoi amici storici all’interno della casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui nelle ultime settimane c’è stato un evidente allontanamento.

Nel corso di un’intervista rilasciata negli ultimi giorni, Maria Teresa ha confermato che vede in Tommaso uno dei probabili (e meritevoli vincitori) del GF Vip. Allo stesso tempo la conduttrice non ha risparmiato qualche piccola critica alla sua amica Stefania colpevole, a suo dire, di non aver salvaguardato il loro rapporto. Durante le ultime ore Maria Teresa Ruta ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una didascalia che sta facendo discutere.

La Ruta ha infatti postato una foto che ritrae l’abbraccio avvenuto tra lei e sua figlia Guenda Goria in studio nel giorno della sua eliminazione. A far insospettire alcuni fan del reality è stata però la didascalia inserita da Maria Teresa. “Che bello il primo abbraccio davvero VERO“, ha scritto sottolineando in caps lock l’aggettivo ‘vero’. Diverse persone sul web hanno fatto notare che si tratterebbe di una frecciatina in piena regola nei confronti degli ex coinquilini, con cui ha condiviso quasi 5 mesi.

E’ davvero così? Che Maria Teresa abbia avuto la possibilità di vedere altri filmati che potrebbero averla colpita negativamente? Siamo sicuri che, una volta terminato il reality, tutti i nodi verranno al pettine e, soprattutto con Stefania e Tommaso, la Ruta riuscirà ad avere un chiarimento definitivo: un gioco non potrà mai cancellare l’affetto vero che li lega.

