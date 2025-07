Dopo i gossip circolati in rete, Perla Vatiero rompe il silenzio sui social e conferma di aver ricevuto una diffida da parte del suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Ecco le dichiarazioni dell’ex gieffina.

Le parole di Perla Vatiero

In queste settimane Perla Vatiero ha parlato sui social del suo nuovo progetto: un libro diario sulla sua vita. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha infatti deciso di raccontarsi senza filtri e senza censure e in molti stanno attendendo la sua opera letteraria, che conterrà naturalmente anche un capitolo dedicato all’esperienza all’interno del reality show. Poche ore fa è però giunta notizia che Mirko Brunetti ha inviato una diffida alla sua ex fidanzata Perla chiedendo di non essere citato nel libro. A seguito di quanto accaduto, la Vatiero ha deciso di rompere ufficialmente il silenzio e ha confermato il tutto. Con un lungo post su Instagram a quel punto l’ex gieffina ha spiegato:

“Chi mi conosce davvero sa che non ho mai avuto intenzione di ferire, screditare o esporre nessuno. Nemmeno nei giorni più bui, nei momenti di maggiore delusione. Ho scelto il silenzio. Anche quando gridare sarebbe stato più facile. Perché, nonostante tutto, io la nostra storia l’ho rispettata. L’ho protetta, anche quando mi faceva male. Ho custodito ricordi, emozioni, verità scomode e l’ho fatto per amore, o forse solo per dignità”.

Ma non è finita qui. Perla Vatiero ha poi aggiunto: “Oggi quella rabbia che mi ha attraversato non mi appartiene più. L’ho lasciata andare. Il mio augurio per lui è sincero: che possa essere felice, trovare stabilità, sentirsi amato. E se ha accanto qualcuno che riesce a donargli tutto questo, ne sono grata”.

Mirko Brunetti nel mentre non è ancora intervenuto per dare la sua versione dei fatti e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà dire la sua.