Movimenti sospetti di Mario dopo U&D! L’ex corteggiatore di Ida ha iniziato a seguire Cristina

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

Uomini e donne

Nuova mossa di Mario Cusitore dopo Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha iniziato a seguire sui social la dama Cristina Tenuta (e non mancano i pettegolezzi sul loro conto).

Uomini e Donne, Mario ha iniziato a seguire Cristina

In queste ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto l’uscita di scena di Ida Platano, delusa dal suo corteggiatore Mario Cusitore, dopo diverse segnalazioni sul suo conto. È bastato questo a compromettere il percorso e dunque la possibilità di un futuro insieme. Adesso, però, si parla di un nuovo rumor, che riguarderebbe l’ex cavaliere e una chiacchierata dama del Trono over del dating show.

Negli studi di Uomini e Donne, Mario Cusitore era arrivato per Ida Platano, è vero, ma nel parterre femminile c’è chi fin dall’inizio ha sempre mostrato una certa curiosità e apprezzamento per lui: parliamo di Cristina Tenuta. Come aveva svelato anche Maria De Filippi, la dama aveva chiesto di poterlo conoscere e invitato a ballare. Ma dato che in quel periodo Cusitore aveva da poco chiarito con Ida le incomprensioni avute, c’era stato un rifiuto.

Quando gli è stato chiesto il perché di questo “no”, Mario aveva spiegato a Uomini e Donne che preferiva non aggravare la situazione che si era creata con Ida. Poi ha però accettato di ballare con Cristina, suscitando del fastidio nella tronista di Uomini e Donne (che sperava in un rifiuto). Adesso che tra Mario e Ida non sembra esserci futuro, lo speaker radiofonico pare abbia iniziato a seguire sui social Cristina e lei avrebbe ricambiato a sua volta.

A notare questo movimento sui social è Lorenzo Pugnaloni che, sul suo profilo Instagram, ha precisato che i due hanno cominciato seguirsi su Instagram. Ma non è finita di certo qui! Stando a una segnalazione giunta a Deianira Marzano pare non ci sia stato solo questo gesto plateale tra i due. In base a quanto fornito, infatti, Mario e Cristina avrebbero iniziato a frequentarsi al di fuori di Uomini e Donne:

Su Instagram l’esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione su Cusitore e ha aggiunto: “Si stanno anche sentendo tra l’altro, ma chi vogliono prendere in giro…”. Vedremo se a Uomini e Donne si farà luce anche su questa vicenda e come reagiranno i diretti interessati. Al momento si tratta di pettegolezzi.