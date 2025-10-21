In queste ore Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti complici. Non tarda ad arrivare la reazione di Ciro Solimeno.

Come ha reagito Ciro Solimeno

Pochi giorni fa, dopo i gossip sul presunto riavvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Ciro Solimeno ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità. Raggiunto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha reso pubblici retroscena inediti, rivelando cosa starebbe accadendo tra Martina e Gianmarco. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco. Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario. […] Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno. Mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato”.

Oggi però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il web senza parole. Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati infatti paparazzati insieme per la prima volta in atteggiamenti complici, segno dunque che tra i due ci sarebbe una frequentazione in corso. Non è tardata dunque ad arrivare la reazione di Ciro Solimeno, che è stato nuovamente contattato da Pugnaloni. Questo il commento breve e conciso dell’ex corteggiatore, che non nasconde la sua amare delusione: “Che dovrei dire? La mia campana aveva ragione”.

A oggi dunque sembrerebbe che Martina abbia voltato pagina e che abbia ripreso a frequentare Gianmarco. Attualmente però i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni e non è chiaro se nelle prossime ore decideranno di intervenire.