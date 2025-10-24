Nonostante in molti ipotizzassero un confronto a quattro nello studio di Uomini e Donne, in queste ore è giunte voce che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non vorrebbero incontrare i loro ex Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

La scelta di Martina e Gianmarco

Negli ultimi giorni non si parla altro che di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri. Come è noto, i due ex tronisti, dopo aver chiuso le relazioni con le rispettive scelte (Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, ndr), hanno ripreso a frequentarsi e proprio in queste ore sono stati beccati insieme in atteggiamenti complici. Questa ritrovata unione è naturalmente finita al centro dell’attenzione mediatica e ha fatto infuriare gli ex corteggiatori. Sia Ciro che Cristina infatti hanno speso parole durissime per la De Ioannon e Steri, che nel mentre hanno scelto la via del silenzio. Proprio Solimeno, scagliandosi contro Martina, ha affermato:

“Martina mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato”.

In queste ore intanto qualcuno ha ipotizzato che a breve potesse esserci un confronto a quattro tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne, proprio nello studio del dating show. Adesso però a svelare un retroscena inedito è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha fatto sapere che Martina e Gianmarco avrebbero rifiutato l’incontro con Ciro e Cristina. Il motivo? Non dare visibilità ai loro ex fidanzati. Ma non solo. Fonti vicine alla coppia avrebbero fatto sapere che attualmente la De Ioannon e Steri non sarebbero fidanzati, ma si starebbero solamente frequentando. In più, al momento non sarebbe prevista alcuna partecipazione televisiva.

A oggi dunque gli ex tronisti si godono la ritrovata unione e solo nel corso delle prossime settimane sapremo come proseguirà la frequentazione.

